Le commerce vietnamo-américain frôle les 11 milliards d'USD en janvier

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis ont dépassé les 11 milliards d'USD en janvier, selon l’Office des statistiques du Vietnam.

Au cours du mois, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont représenté 9,8 milliards d'USD, tandis que les importations se sont élevées à 1,3 milliard.

Le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 8,5 milliards d'USD, soit une contraction de 3,5% en glissement annuel, a-t-il fait savoir.

Les experts commerciaux ont déclaré que les États-Unis sont un marché pivot pour les entreprises vietnamiennes qui cherchent à étendre leurs opérations internationales.

Le Vietnam a attiré d’importants investissements de haute technologie des États-Unis, en particulier dans les puces électroniques et les semi-conducteurs, car il embarque dans le train mondial de l’innovation scientifique et technologique.

Ils ont souligné que le Vietnam est devenu un acteur crucial dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des États-Unis, tandis que les entreprises américaines ont contribué de manière substantielle à la transformation et au développement économiques du Vietnam.

Méthodes de paiement flexibles

L’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis a suggéré aux entreprises nationales de se coordonner avec les importateurs et les distributeurs américains pour adopter des méthodes de paiement flexibles et des stratégies de partage des risques, en particulier pendant les phases initiales d’entrée sur le marché.

Pour les produits agricoles et alimentaires, elles devraient envisager d’investir dans des installations de stockage frigorifique et des centres de distribution dans les principaux ports pour servir plusieurs catégories de produits, contribuant ainsi à réduire les coûts et à donner aux entreprises vietnamiennes un meilleur contrôle sur l’accès au marché.

Cependant, le succès sur le marché américain nécessite un respect rigoureux des réglementations commerciales. Les entreprises vietnamiennes doivent soigneusement gérer les mesures potentielles de défense commerciale ainsi que d’autres restrictions que les États-Unis pourraient mettre en œuvre pour soutenir la production nationale.

L’année dernière, les échanges bilatéraux ont dépassé les 132 milliards d'USD, dont près de 119 milliards d’exportations vietnamiennes vers les États-Unis, marquant une augmentation de 23,3% par rapport à 2023.

Les produits d’exportation phares du Vietnam vers le marché américain comprenaient des chaussures, des meubles en bois, des machines et des équipements optiques.

