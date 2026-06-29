Plusieurs explosions entendues dans le Sud de l’Iran

Plusieurs explosions ont été entendues dimanche matin 28 juin dans le comté de Sirik, dans le Sud de l'Iran, et sur l'île de Qeshm, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRIB, alors que l'armée américaine avait annoncé de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les explosions entendues à Sirik ont été causées par plusieurs projectiles qui ont touché une tour de communication dans les environs du village de Tahrui, a indiqué l'IRIB, citant une source militaire bien informée.

Elle a cité une autre source bien renseignée selon laquelle plusieurs projectiles auraient également touché le village de Mesen, sur l'île de Qeshm.

Par ailleurs, l'IRIB a fait état d'une série d'explosions dans le comté de Bandar Lengeh, dans la province méridionale d'Hormozgan, sans toutefois confirmer ces informations.

Dans un message publié tôt dimanche matin 28 juin sur X, le Commandement central américain a déclaré que ses forces avaient mené samedi 27 juin de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran.

Selon le commandement, ces frappes faisaient suite aux représailles iraniennes après que les États-Unis ont riposté la veille à une attaque iranienne contre le cargo M/V Ever Lovely, battant pavillon singapourien.

Il a indiqué que les forces iraniennes avaient ensuite lancé un drone d'attaque qui a frappé le pétrolier M/T Kiku, battant pavillon panaméen, alors qu'il transitait près du détroit d'Ormuz, transportant plus de 2 millions de barils de pétrole brut.

Le commandement a affirmé que ses forces "avaient lancé aujourd'hui des frappes en réponse directe aux agressions iraniennes continues contre la navigation marchande", ajoutant que les avions militaires américains avaient pris pour cible des infrastructures de surveillance militaire, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des capacités de pose de mines de l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN



