L'Iran et la Biélorussie s'engagent à renforcer leurs relations politique, sécuritaire, économique

Deux hauts responsables iranien et biélorusse de la sécurité ont souligné vendredi 13 septembre la nécessité de renforcer les relations politiques, sécuritaires et économiques bilatérales, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

>> Crise au Bélarus : le Conseil de l'Europe appelle à "un dialogue national"

>> Indonésie - Iran : signature d’un protocole d'accord de coopération sur les produits halals

>> Biélorussie et Guinée équatoriale signent un plan de coopération jusqu'en 2026

Selon le rapport d’IRNA, Ali Akbar Ahmadian, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, et Alexander Volfovitch, secrétaire d'État du Conseil de sécurité de la Biélorussie, ont appelé à une coopération élargie dans les secteurs industriel, minier et commercial lors d'une réunion qui s’est déroulée dans la capitale biélorusse Minsk.

Les deux responsables ont également suggéré de renforcer les relations bilatérales dans des domaines stratégiques et à favoriser la coopération entre Téhéran et Minsk sur la scène internationale, notamment dans des cadres tels que l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS, a ajouté l’agence de presse.

M. Ahmadian a souligné les attitudes communes des deux pays à l'égard du soutien au multilatéralisme dans le système international et a appelé à une coopération bilatérale renforcée dans ce domaine, notant que l'OCS, les BRICS et les cadres similaires sont les précurseurs d'un nouvel ordre mondial.

Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération élargie entre les Etats indépendants pour contrer les politiques unilatérales de l'Occident, affirmant que certains États occidentaux utilisent des sanctions pour nuire à d'autres pays.

M. Volfovitch est pour sa part convenu avec M. Ahmadian de soutenir le multilatéralisme, ajoutant que Minsk et Téhéran partagent des points de vue similaires et prennent des mesures fermes dans cette direction.

Xinhua/VNA/CVN