Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération dans l’éducation

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a reçu le 24 septembre à Hanoï le président de l’Université Fulbright Vietnam (FUV), Chris Helzer, appelant l’établissement à poursuivre son développement et à contribuer davantage à la formation de ressources humaines de haute qualité au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a salué les résultats obtenus et le développement de l’Université Fulbright Vietnam ces dernières années, estimant que l’établissement était devenu l’un des symboles vivants de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Dans le contexte où les deux pays mettent activement en œuvre leur cadre de partenariat stratégique global, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement caractérisée par des besoins croissants en ressources humaines hautement qualifiées. La vice-ministre a ainsi souhaité que l’Université Fulbright Vietnam poursuive ses efforts d’innovation, élargisse ses domaines de formation et améliore davantage la qualité de ses programmes.

Selon elle, ces efforts permettront à l’université de contribuer au développement des ressources humaines du Vietnam et de favoriser la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Elle a également affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères continuerait à coopérer avec l’Université Fulbright Vietnam, à l’accompagner et à créer des conditions favorables afin qu’elle puisse accomplir pleinement sa mission et contribuer à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

De son côté, Chris Helzer a remercié le gouvernement vietnamien, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, pour leur soutien à l’Université Fulbright Vietnam au cours de la période écoulée.

Présentant les résultats obtenus dans le développement de l’université et la formation des étudiants, il a indiqué que les travaux de construction du nouveau campus de l’établissement, situé dans le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, progressaient conformément au calendrier prévu. La première phase de ce nouveau site devrait être achevée en octobre 2026, créant des conditions favorables à la poursuite du développement de l’université.

Partageant les orientations présentées par la vice-ministre Nguyên Minh Hang, Chris Helzer a souligné que l’Université Fulbright Vietnam poursuivait ses efforts pour élargir ses programmes d’éducation et de formation afin de répondre aux besoins croissants du Vietnam. Ces efforts comprennent notamment le développement de nouveaux programmes dans les domaines des sciences et des technologies.

Le président de l’Université Fulbright Vietnam a réaffirmé l’engagement de l’établissement à continuer d’accompagner le Vietnam dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, contribuant ainsi au processus de renouvellement du modèle de développement du pays.

VNA/CVN