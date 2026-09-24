Le Vietnam encourage les investissements américains

Selon l’envoyé spécial de la VNA, dans le cadre de sa mission aux États-Unis pour participer au débat général de la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) et mener des activités bilatérales, dans l’après-midi du 23 septembre (heure locale) à New York, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu des représentants de plusieurs entreprises américaines.

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Photo : VNA/CVN

Recevant Gwynne Shotwell, présidente-directrice générale de SpaceX, il a salué l’intérêt porté par l’entreprise et sa coopération avec les agences vietnamiennes pour mettre en œuvre, à titre expérimental, des services conformément à la réglementation.

Gwynne Shotwell a exprimé le souhait de coopérer avec des partenaires vietnamiens afin de mieux contribuer à la gestion des situations de catastrophe naturelle, notamment en assurant la continuité des communications. Elle a également souhaité que les entreprises vietnamiennes puissent participer à ce nouvel écosystème technologique, contribuant ainsi à garantir la sécurité et le développement durable de l’écosystème numérique vietnamien.

Le dirigeant Tô Lâm a proposé à SpaceX et aux agences vietnamiennes d’étudier la mise en place d’un mécanisme de connexion satellitaire de secours pour faire face aux catastrophes naturelles. Il a également souhaité que SpaceX renforce sa coopération avec les entreprises vietnamiennes, les universités, les instituts de recherche, les centres d’innovation et les entreprises technologiques vietnamiens afin de former des ingénieurs dans les domaines des télécommunications par satellite et de la conception de réseaux.

Recevant Eric Hambly, Pdg et membre du conseil d’administration de Murphy Oil, le dirigeant vietnamien a salué la présence et la coopération du groupe dans le domaine de l’exploration, du développement et de l’exploitation pétrolière et gazière offshore.

Il a affirmé que Murphy Oil continuerait à renforcer ses investissements au Vietnam et était prêt à accompagner le Vietnam dans le développement de l’industrie pétrolière et gazière, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le dirigeant Tô Lâm a demandé à Murphy Oil de se coordonner étroitement avec ses partenaires et les autorités vietnamiennes compétentes afin de garantir la mise en exploitation efficace et dans les délais du projet. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à maintenir un environnement d’investissement stable, transparent et prévisible, ainsi qu’à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

Recevant Raj Subramaniam, Pdg de FedEx, le leader du Parti et le chef d'Etat vietnamien a salué la présence et les activités du groupe au Vietnam depuis plus de 30 ans. Il a souligné que FedEx fournissait non seulement des services de transport et de livraison, mais contribuait également à connecter les entreprises et les marchandises vietnamiennes aux marchés internationaux.

Impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement, notamment par le développement rapide des infrastructures et la position géographique favorable du pays, Raj Subramaniam a indiqué que FedEx renforcerait prochainement son soutien au Vietnam dans la gestion des risques, l’automatisation et la réduction des délais de dédouanement des envois express et des marchandises liées au commerce électronique. Le groupe souhaite également aider les PME vietnamiennes à accéder plus directement aux marchés mondiaux et à de nouveaux marchés, promouvoir une logistique verte et sûre et contribuer au développement des ressources humaines.

Raj Subramaniam a souhaité continuer à élargir les activités de FedEx au Vietnam afin de contribuer à renforcer les capacités de transport de l’économie vietnamienne et sa connexion aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le dirigeant Tô Lâm a demandé à FedEx de soutenir la participation du Vietnam à l’écosystème du fret aérien, en développant non pas seulement un entrepôt isolé, mais un système intégré regroupant toutes les fonctions nécessaires. Il a également souhaité renforcer considérablement les connexions directes entre le Vietnam et le réseau mondial de FedEx. Il a par ailleurs appelé le groupe, en coopération avec les hôpitaux et en s’appuyant sur son expertise dans le traitement du cancer pédiatrique.

Recevant William Nathan Franklin, président et fondateur de Pacifico Energy, le dirigeant vietnamien a salué la présence et l’engagement d’investissement à long terme du groupe au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, l’éolien et l’éolien offshore.

Le Vietnam a besoin d’un système énergétique plus stable, plus sûr, plus compétitif et de plus en plus vert. Dans ce contexte, l’éolien offshore joue un rôle important. Le dirigeant Tô Lâm a souhaité que, dans la prochaine phase, l’efficacité de la coopération entre les deux pays se traduise par des résultats plus concrets et substantiels.

Nathan Franklin s’est engagé à poursuivre ses investissements dans l’éolien et les énergies renouvelables au Vietnam, afin de contribuer à une croissance économique rapide et durable du pays et au développement des relations Vietnam - États-Unis.

Recevant Peter J. Gibson, président et fondateur de Nebula Energy, le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam accueillait toujours favorablement les entreprises souhaitant investir et coopérer avec des partenaires vietnamiens et leur créait des conditions favorables afin de générer des bénéfices communs.

Peter J. Gibson a réaffirmé l’engagement de son groupe à accompagner sur le long terme le processus de transition énergétique et de transformation numérique du Vietnam. Le groupe souhaite continuer à approfondir sa coopération avec ses partenaires vietnamiens afin d’appliquer des solutions de réseaux électriques intelligents, des systèmes de stockage d’énergie et l’intelligence artificielle à la chaîne de production.

Le dirigeant Tô Lâm a salué les résultats de la coopération du groupe avec ses partenaires vietnamiens ces dernières années et souhaité que Nebula Energy continue à investir dans les technologies de pointe, la transformation numérique et les énergies renouvelables.

Recevant Murali Krishna Reddy, vice-président et membre de la famille du président des groupes Hetero et Camber Pharmaceuticals, le dirigeant vietnamien a souhaité que le transfert, l’acquisition et la maîtrise progressive des technologies constituent le cœur de la coopération, contribuant à renforcer les capacités d’autonomie du Vietnam et à permettre au pays de participer plus profondément aux chaînes de valeur pharmaceutiques régionales et mondiales.

Murali Krishna Reddy a reconnu que l’environnement d’investissement au Vietnam avait connu de nombreux changements favorables aux investisseurs et aux activités des entreprises dans le pays. Il a affirmé que le groupe déploierait tous ses efforts et sa détermination pour assurer la réussite des projets de coopération avec les partenaires vietnamiens et obtenir des résultats concrets.

VNA/CVN