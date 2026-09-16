Vietravel Airlines relance sa liaison Hanoï - Dà Lat

Vietravel Airlines a officiellement repris sa liaison intérieure entre Hanoï et Dà Lat, à raison d’un aller-retour par jour. Cette reprise s’inscrit dans le développement de son réseau et répond à la demande attendue d’ici à la fin de 2026.

>> Vietravel Airlines lance son plan d’expansion avec l’arrivée d’un A321

>> Vietravel Airlines renforce sa flotte avec un nouvel Airbus A321

>> Vietravel Airlines ouvre une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen

Photo : Vietravel Airlines/CVN

La compagnie mise sur le potentiel de croissance de cette liaison, d’autant que l’aéroport international de Liên Khuong a achevé la modernisation de ses infrastructures aéronautiques et a rouvert en août dernier. La modernisation de la piste et des aires de stationnement permet de renforcer la sécurité tout en augmentant sensiblement la capacité d’accueil.

Pour Vietravel Airlines, il s’agit d’un moment propice pour relancer cette liaison et favoriser les échanges commerciaux et touristiques entre le centre économique et politique du Nord et l’une des principales destinations touristiques des Hauts Plateaux du Centre.

Selon un représentant de la compagnie, cette reprise s’inscrit dans son programme d’exploitation de fin d’année. Elle contribue à optimiser le réseau intérieur et témoigne de l’engagement du transporteur à accompagner la province de Lâm Dông dans la relance de son secteur touristique après la modernisation des infrastructures aéroportuaires.

En parallèle, Vietravel Airlines poursuit l’élargissement de sa flotte et de son réseau intérieur. Elle prévoit de réceptionner un nouvel appareil en septembre, avant d’ouvrir en octobre deux nouvelles liaisons reliant Hô Chi Minh-Ville à Hai Phong et à Thanh Hoa.

À cette occasion, la compagnie propose plusieurs offres promotionnelles, avec notamment des billets à partir de 49.000 dôngs entre 18h00 et 23h00 chaque jour, ainsi qu’une réduction de 15% sur le tarif de base.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme, Vietravel Airlines a récemment signé avec Airbus un accord portant sur l’acquisition de 50 appareils de nouvelle génération, dont 20 A220 et 30 appareils de la famille A321, comprenant les versions A321neo et A321XLR. Les premières livraisons sont prévues à partir de 2029.

Le choix des A220 et A321 répond à la stratégie de développement à long terme du réseau de Vietravel Airlines. L’A220 permettra notamment d’ouvrir de nouvelles liaisons directes vers des villes et des régions jusque-là dépourvues de vols réguliers directs ou encore peu accessibles par voie aérienne. L’A321 sera destiné aux lignes à plus forte demande et permettra à la compagnie d’étendre son réseau à des liaisons internationales plus longues.

VNA/CVN