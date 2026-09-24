Les investisseurs américains appelés à renforcer la coopération avec le Vietnam

Dans le cadre de sa participation au débat général de haut niveau de la 81 e session de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a participé, dans la matinée du 23 septembre (heure locale), à New York, à une table ronde avec des dirigeants d’institutions financières et de fonds d’investissement américains.

>> Le haut dirigeant Tô Lâm reçoit des représentants de grands groupes économiques américains

>> Le dirigeant Tô Lâm rencontre les dirigeants de grands groupes américains

>> Le Vietnam encourage les investissements américains

Photos : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, des représentants de groupes américains et multinationaux ont partagé leurs réflexions sur la promotion des initiatives gouvernementales visant à attirer les capitaux privés, l’identification des nouvelles tendances des marchés financiers mondiaux et leurs impacts sur les pays émergents comme le Vietnam, ainsi que sur la géopolitique mondiale et les opportunités pour le Vietnam.

D'autres groupes ont proposé des solutions pour le développement des infrastructures, le marché de l'assurance en tant que source de capital à long terme, le potentiel touristique vietnamien, les tendances énergétiques mondiales et les projets potentiels. Des entreprises vietnamiennes ont également présenté les opportunités de coopération dans le tourisme, l’aviation, l’énergie et la finance.

S’exprimant après avoir écouté les échanges et les réponses des ministères et secteurs concernés, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la grande valeur de ces discussions pour déterminer ce que le Vietnam doit faire afin d’entrer dans une phase de développement plus rapide et plus durable et de progresser dans la chaîne de valeur mondiale.

Opportunités de coopération

Il a indiqué que le Vietnam ne manquait pas d’opportunités et avait d’immenses besoins en matière d’infrastructures, d’énergie, de technologies, de transformation numérique, de développement urbain, de logistique, de santé, d’éducation et de nouveaux services. Cependant, le défi réside dans la capacité à transformer ces opportunités en projets réalisables et de qualité, capables de mobiliser des capitaux et de générer des gains de productivité.

Le dirigeant a affirmé que la technologie, l’énergie et la finance constituaient trois éléments distincts qui, une fois interconnectés, pouvaient former un modèle de développement de meilleure qualité. Il s’agit, selon lui, d’un point de rencontre naturel entre les besoins du Vietnam et les atouts des entreprises, fonds et institutions financières américains. Les États-Unis disposent de leaders mondiaux dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de l’informatique en nuage, des logiciels, de l’automatisation et de la cybersécurité, autant de secteurs qui correspondent aux besoins de transformation du Vietnam.

Il a exprimé le souhait que les groupes technologiques américains considèrent le Vietnam non seulement comme un marché ou un site de production, mais aussi comme un partenaire de développement technologique. Selon lui, la réussite d’un projet doit se mesurer au nombre d’ingénieurs formés, d’entreprises vietnamiennes intégrées aux chaînes d’approvisionnement et de capacités compétitives créées. Il a appelé les investisseurs à adopter une vision à long terme, tout en s’engageant à garantir un cadre politique stable et transparent et à poursuivre le perfectionnement des institutions.

Photo : VNA/CVN

Le haut dirigeant vietnamien a souhaité qu'à l'issue de cette rencontre, une liste de projets réalisables soit établie avec des investisseurs intéressés, une structure de capital adaptée, des responsables désignés et une feuille de route précise. Il a appelé les fonds et institutions à intervenir tôt pour structurer les projets et aux organes vietnamiens d'accompagner le processus dans le cadre légal.

Il a réaffirmé que le Vietnam se trouvait à un tournant stratégique et que la technologie, l’énergie et la finance deviendraient les piliers d’un nouveau modèle de croissance, à condition d’être correctement articulées autour de projets solides, d’entreprises performantes et d’institutions efficaces.

Le dirigeant a exprimé sa conviction que, sur la base de l’approfondissement des relations bilatérales, de l’expertise américaine et de la détermination du Vietnam, les deux pays sauraient transformer ce potentiel en résultats concrets dans les années à venir.

VNA/CVN