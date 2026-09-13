Vietjet - CFM International : renforcer les capacités de maintenance des moteurs

Le 10 septembre 2026, dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la Républiquem, Tô Lâm, CFM International et Vietjet ont signé une lettre d’intention (LOI) portant sur une coopération visant à étudier et à évaluer la possibilité de développer au Vietnam des capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs CFM LEAP.

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Aux termes de cette lettre d’intention, CFM prévoit de proposer un accord de conseil et d’assistance afin d’aider Vietjet à évaluer de manière globale les besoins en maintenance des moteurs, les capacités techniques, les infrastructures, les équipements, les ressources humaines ainsi que les autres conditions nécessaires à l’étude du développement d’une solution de MRO pour les moteurs LEAP au Vietnam.

Photo : Vietjet/CVN

Cette initiative revêt une importance stratégique dans un contexte où Vietjet poursuit le développement à grande échelle de sa flotte d’avions de nouvelle génération. L’étude visant à établir à terme des capacités de MRO pour les moteurs LEAP permettra non seulement de répondre aux besoins opérationnels à long terme de la compagnie, mais ouvrira également de nouvelles perspectives pour le développement d’une industrie aéronautique de haute technologie au Vietnam, la formation d’ingénieurs répondant aux normes internationales et le renforcement progressif de la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de l’aéronautique.

Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International, a déclaré : "Le Vietnam est l’un des marchés aéronautiques les plus dynamiques au monde. Nous sommes heureux de continuer à renforcer notre coopération fructueuse avec Vietjet en évaluant la possibilité de développer des capacités de maintenance des moteurs au Vietnam. CFM mettra à profit son expérience à l’échelle mondiale afin de fournir à Vietjet une évaluation complète, contribuant ainsi à soutenir la vision de développement à long terme et durable de l’industrie aéronautique vietnamienne".

Nguyên Thanh Son, directeur général de Vietjet, a déclaré : "Une industrie aéronautique solide ne repose pas uniquement sur une flotte moderne et un vaste réseau de lignes, mais nécessite également la maîtrise des technologies et des compétences techniques, ainsi que des ressources humaines hautement qualifiées. La coopération avec CFM constitue une étape importante de la stratégie de Vietjet visant à construire au Vietnam un écosystème aéronautique complet. Nous espérons que cette initiative constituera une base solide pour développer les capacités de maintenance des moteurs de nouvelle génération, former des générations d’ingénieurs répondant aux normes internationales et permettre au Vietnam de participer toujours plus activement à la chaîne de valeur mondiale de l’aéronautique".

CFM International accompagne Vietjet depuis 2014, année où la compagnie a reçu son premier Airbus A320ceo équipé de moteurs CFM56. Vietjet exploite actuellement 50 Airbus A320ceo et A321ceo équipés de moteurs CFM56-5B. La coopération entre les deux partenaires entre désormais dans une nouvelle phase avec le programme de 200 Boeing 737-8 commandés par Vietjet, comprenant les versions 737-8 et 737-8-200, équipées de moteurs CFM LEAP-1B.

Minh Thu/CVN