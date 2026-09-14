Vietjet et Thales renforcent leur partenariat stratégique dans l'aéronautique de pointe

Le 13 septembre à Paris, dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général et Président, Tô Lâm, en République française, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et Thales, groupe leader mondial des technologies aéronautiques, ont signé d'importants accords de coopération portant sur la maintenance technique aéronautique, les technologies numériques, l'intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité.

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Photo : CTV/CVN

Ces accords contribuent à approfondir la coopération économique et technologique franco-vietnamienne. La cérémonie de signature s'est déroulée au Palais de l'Élysée à Paris, en présence du Secrétaire général et Président To Lam, du Président français Emmanuel Macron, ainsi que de hauts responsables et représentants du monde des affaires des deux pays.

Dans le cadre du contrat de réparation à l'heure (RBTH), Thales assurera la maintenance et la réparation des systèmes électroniques embarqués des Airbus A320/A321, A321neo/A321XLR, A330 et A330neo de la flotte de Vietjet. Cette coopération contribue à améliorer la fiabilité technique, la disponibilité de la flotte, à optimiser les coûts et à accroître l'efficacité opérationnelle.

Les deux parties ont également signé un protocole d'accord visant à développer leur coopération dans les domaines de l'aviation numérique, de l'électronique aéronautique, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, avec pour objectif l'application des données, du cloud computing sécurisé, de la maintenance prédictive et des technologies d'aide à la décision dans les opérations aériennes.

Une nouvelle étape décisive dans la relation Vietjet-Thales

Ces accords marquent une nouvelle étape dans la relation Vietjet-Thales et revêtent une importance concrète pour la promotion de la coopération économique, technologique et aéronautique entre le Vietnam et la France, dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Nguyên Thanh Son, le Pdg de Vietjet, a déclaré : "La coopération avec Thales renforce non seulement la fiabilité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle de la flotte de Vietjet, mais ouvre également de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Nous comptons mettre nos capacités technologiques au service d'un marché aéronautique dynamique, contribuant ainsi à la promotion du commerce, des investissements et des relations franco-vietnamiennes avec des partenaires français de premier plan".

Pour sa part, Pascale Sourisse, la Pdg de Thales International, a déclaré : "Présents au Vietnam depuis plus de 30 ans, nous apprécions la confiance que Vietjet nous témoigne et nous réjouissons de poursuivre notre partenariat dans cette nouvelle phase de développement, axée sur l'innovation, les technologies de pointe et l'efficacité opérationnelle".

De l'ingénierie aéronautique à l'intelligence artificielle, en passant par les données et la cybersécurité, Vietjet et Thales renforcent leur partenariat de long terme, associant les atouts technologiques de la France au potentiel de croissance du Vietnam et de la région Asie-Pacifique.

Grâce à sa flotte moderne et à son réseau international en constante expansion, Vietjet continue d'investir dans la technologie, les infrastructures et les ressources humaines, reliant le Vietnam à la région Asie-Pacifique et s'étendant progressivement à l'Europe. Cela contribue à promouvoir le commerce, l'investissement, le tourisme et les échanges entre les peuples du Vietnam, de la France et du reste du monde.

Tân Dat/CVN