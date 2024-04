Les compagnies aériennes appelées à augmenter la fréquence des vols

Vu la pénurie d'avions due à la restructuration de la flotte des compagnies aériennes et à la maintenance de moteurs, la CAAV a demandé aux compagnies aériennes d'étudier la possibilité d'augmenter la fréquence des vols sur les liaisons depuis Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers d’autres localités du pays, en fonction des infrastructures, tout en garantissant la sécurité. Cette augmentation est particulièrement nécessaire les 27 et 28 avril et du 1er au 3 mai.

Photo : CTV/CVN



Lors des prochaines vacances à l’occasion du 49e anniversaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée du travail (1er mai), les compagnies aériennes vietnamiennes prévoient de fournir environ 900.000 sièges sur les vols intérieurs. Les liaisons depuis Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers d’autres localités comptent 657.000 sièges sur ce total, équivalant à 3.400 vols, soit une hausse de 4,2% du nombre de sièges et de 5,5% du nombre de vols par rapport à la même période de l'année dernière.

A l’approche de la haute saison, la CAAV a demandé aux compagnies aériennes de faire passer les créneaux horaires à l'aéroport international de Nôi Bài (Hanoï) de 37 vols/heure pendant la journée et de 30 vols/heure la nuit à 42 et 32, respectivement, et ceux à l’aéroport international de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville) de 42 et 32 à 44 et 36.

Outre les deux aéroports susmentionnés, les compagnies aériennes peuvent ajuster les créneaux horaires dans d’autres aéroports.

