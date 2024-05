Promouvoir la coopération pour le développement de l'IA et des semi-conducteurs

L'intelligence artificielle (IA) est considérée comme la principale technologie de la 4 e révolution industrielle, les semi-conducteurs comme le fer de lance de l'industrie nationale dans les 30 à 50 prochaines années, a déclaré le directeur adjoint de l'Autorité de l'industrie des TIC et des communications du ministère de l'Information et de la Communication (MIC) Lê Nam Trung.

Lors d'une conférence de presse régulière en mai du MIC, Lê Nam Trung a affirmé que le ministère était toujours prêt à soutenir les entreprises dans ces domaines, en veillant à ce qu'elles disposent d'un environnement de développement favorable.

Le MIC s'associera à des organisations et des entreprises compétentes pour former des ressources humaines de haute qualité, travaillera avec la société américaine Nvidia Corporation, leader mondial de l'informatique IA, pour construire un centre sur le développement de l'IA (Center of Excellence-CoE), tout en organisant des conférences internationales pour acquérir des expériences de spécialistes de premier plan, a-t-il souligné.

Lê Nam Trung a poursuivi en disant que le Vietnam élaborait une stratégie visant à développer l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030 avec une vision jusqu'en 2045, envisageant de devenir un centre de l'industrie des puces semi-conductrices d'ici 2030 avec des opérations dans la conception, le conditionnement et les tests.

Le MIC a été chargé de créer des mécanismes et de soutenir des incitations pour développer les ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs. En outre, il coordonnera avec le ministère du Plan et de l'Investissement pour mener à bien un projet sur le développement des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs d'ici 2030 avec une vision jusqu'en 2045.

VNA/CVN