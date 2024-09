Épauler les entreprises impactées par le typhon Yagi

Une série de politiques de soutien visant à stabiliser la vie de la population, à promouvoir la reprise des activités des entreprises et des ménages commerçants et à stimuler la croissance économique après le passage du super typhon Yagi sont mises en œuvre par le gouvernement.

Le gouvernement a publié le 17 septembre la Résolution N°143 sur les mesures clés pour surmonter de toute urgence les conséquences du typhon Yagi, assister les personnes touchées à retrouver une vie normale, restaurer les activités économiques, stimuler la croissance économique et contrôler l’inflation. La résolution rappelle que le super typhon Yagi est le plus violent de ces 30 dernières années en Mer Orientale et des 70 dernières années sur le continent, avec de nombreuses caractéristiques sans précédent, qui ont causé de lourds dégâts dans 26 provinces et grandes villes du Vietnam.

Selon le bilan actualisé au 17 septembre, le typhon Yagi a fait 329 morts et disparus, 1.929 blessés. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 50.000 milliards de dôngs (plus de 2 milliards d’USD), ce qui devrait réduire le taux de croissance du PIB sur l’ensemble de l’année d’environ 0,15 point par rapport aux prévisions de 6,8-7%.

Priorité à la relance de la production

Le point de vue du gouvernement est que les politiques et mesures de soutien doivent être rapides, réalisables, opportunes, efficaces, et viser directement les personnes affectées, avec les procédures les plus simples possibles. Il faut mobiliser toutes les ressources disponibles, les gérer et les distribuer de façon raisonnable, en évitant tout gaspillage et assurant la transparence.

Les bénéficiaires sont les personnes, les ménages commerçants, les coopératives et les entreprises des zones touchées par Yagi, les crues, les inondations et les glissements de terrain qu’il a causés. La principale période de soutien est septembre et octobre 2024. Certaines politiques de soutien aux ménages commerçants et aux entreprises pourront être prolongées et complétées jusqu’à fin 2025 pour accompagner leur reprise.

Six groupes de mesures

La résolution définit six groupes de mesures : protéger la vie et la santé des personnes ; soutenir la reprise des activités quotidiennes et sociales pour aider les gens à retrouver une vie normale ; aider les producteurs, les commerçants, les coopératives et les entreprises à restaurer rapidement leurs chaînes de production, d’approvisionnement et de travail ; mener des préparatifs pour faire face à des catastrophes naturelles futures ; simplifier les procédures administratives pour mettre en œuvre les politiques de soutien ; et contrôler l’inflation tout en promouvant la croissance économique.

Selon le gouvernement, il est impératif de relancer la production agricole, garantissant un approvisionnement alimentaire abondant, en particulier dans les zones sévèrement touchées par les tempêtes, inondations et autres catastrophes naturelles, pour éviter toute pénurie dans les derniers mois de l’année.

À Hai Phong, la priorité a été donnée au rétablissement des services essentiels tels que l’électricité, l’eau et les services de télécommunication dans les 14 zones industrielles. La plupart des entreprises ont déjà repris leurs activités. À l’usine OKI Vietnam, située dans la zone industrielle de Trang Duê, 100% des employés ont repris le travail, avec des mesures en place pour garantir leur confort et sécurité.

Pan Xing Hua, directeur général de Global Material Handling, basée dans la zone industrielle DEEP C à Hai Phong, a déclaré que l’évaluation des dégâts et les mesures de rétablissement de la production avaient été immédiates. Lê Trung Kiên, chef du Comité de gestion des zones économiques de Hai Phong, a pour sa part assuré que la ville continuerait à soutenir les entreprises pour garantir une reprise rapide. “La municipalité reste mobilisée pour accompagner les entreprises afin qu’elles puissent stabiliser leur production au plus vite et assurer le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement “, a-t-il ajouté.

Baisser les taux d’intérêt bancaires

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a pris des mesures pour soutenir les entreprises et les ménages affectés en demandant aux banques de suspendre temporairement les remboursements de prêts, de reporter les échéances et de réduire les taux d’intérêt. Les banques sont également encouragées à accorder de nouveaux crédits afin de relancer l’activité économique.

“Je salue vivement la réaction rapide de la BEV. Il est essentiel de continuer sur cette voie et d’accorder de nouveaux crédits pour permettre aux habitants de renouveler leurs équipements et infrastructures, relancer leurs activités, et avoir le temps de générer des bénéfices avant de rembourser leurs prêts. Si l’État et la population unissent leurs efforts, je suis convaincu que nous surmonterons ces difficultés et maintiendrons un bon rythme de croissance dans les mois à venir“, a déclaré Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam.

VPBank a lancé un programme de réduction des taux d’intérêt pour les clients individuels disposant de prêts et de garanties existants, vivant dans les villes et provinces directement touchées par la tempête, telles que Thai Nguyên, Yên Bai Quang Ninh, Hai Phong et Hanoï. Jusqu’au 31 décembre 2024, les prêts à moyen et long termes verront leurs taux d’intérêt réduits d’un point de pourcentage, tandis que les prêts à court terme seront réduits de 0,5 point de pourcentage. La banque a proposé également des prêts avec un taux d’intérêt fixe de 6,5% par an pendant les 12 premiers mois pour ses clients souhaitant acheter un bien immobilier, construire ou réparer une maison, ou rembourser d’autres prêts bancaires.

MSB Bank a également réduit son taux d’intérêt d’un point de pourcentage par an pour les entreprises ayant des prêts existants, avec une durée de prêt allant jusqu’à 60 mois. Les nouveaux clients propriétaires d’entreprise pourront accéder à des prêts non garantis allant jusqu’à deux milliards de dôngs, avec des taux d’intérêt à partir de 11,5% par an, et des prêts hypothécaires pouvant atteindre 20 milliards de dôngs avec des taux à partir de 5,8% par an. Pour les petites entreprises, MSB Bank propose des prêts à des taux d’intérêt à partir de 4,99% par an et des limites de prêts hypothécaires allant jusqu’à six milliards de dôngs, avec des conditions de prêt pouvant être prolongées jusqu’à 36 mois.

TPBank a mis en place un programme de réduction pouvant aller jusqu’à 50% des intérêts payables pour les clients individuels touchés par le typhon Yagi, valable jusqu’au 31 janvier 2025. Ce programme, d’une valeur de 2.000 milliards de dôngs, est applicable aux provinces et villes du Nord comme Cao Bang, Tuyên Quang, Lào Cai, Quang Ninh, Hai Phong et Hanoï. En outre, l’établissement a proposé des prêts à taux fixe, de 6,8% par an pour les 12 premiers mois à 8,8% par an pendant 36 mois, afin d’aider les clients à stabiliser leurs plans financiers à long terme.

ACB Bank a également décidé de réduire les taux d’intérêt de 1 à 2 points de pourcentage par an pour les clients individuels directement affectés par la tempête. Elle appliquera un taux d’intérêt de seulement 6% par an pour les nouveaux prêts afin de soutenir les entreprises et les entreprises familiales.

Réduire la charge financière des clients

Les banques commerciales publiques telles que Vietcombank, BIDV, VietinBank et Agribank ont également annoncé des réductions de taux d’intérêt pour les prêts existants, tout en offrant des taux préférentiels pour les nouveaux prêts. Plus précisément, Vietcombank prévoit de réduire les taux d’intérêt de 0,5 point de pourcentage pour près de 20.000 prêts commerciaux existants et nouveaux jusqu’au 31 décembre, alors qu’elle détient déjà un solde de prêts impayés d’environ 130.000 milliards de dôngs.

Un représentant de VietinBank a indiqué que la banque évaluait l’ensemble des dommages causés par le typhon Yagi à ses clients. Ceux ayant souscrit une assurance auprès de la banque recevront une indemnisation dès que possible, s’ils y ont droit.

Le directeur général adjoint d’Agribank, Doan Ngoc Luu, a précisé qu’en plus de réduire les taux d’intérêt, la banque avait demandé à sa filiale d’assurance ABIC de mener rapidement les procédures de soutien et d’indemnisation. “Nous avons envoyé des groupes de travail dans les zones touchées pour évaluer les dommages auxquels nos clients sont confrontés“, a-t-il expliqué. Et de poursuivre : “Nous évaluerons la dette impayée et la possibilité d’un rééchelonnement de celle-ci, ajusterons les taux d’intérêt des anciens prêts et fournirons de nouveaux prêts pour aider nos clients commerciaux à se rétablir et à reprendre leurs activités“.

Ces mesures sont mises en œuvre sous la direction de la BEV afin de réduire la charge financière des clients individuels, d’aider les entreprises à surmonter cette période difficile et de stimuler la reprise économique.

Thê Linh