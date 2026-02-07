Foire du Printemps 2026 : un coup de pouce à la consommation

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a inspecté, le 6 février, l’organisation de la Foire du Printemps 2026 au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Après avoir visité les pavillons des entreprises, des coopératives et des commerçants venus de l’ensemble du pays, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué une organisation rigoureuse, méthodique et scientifique. Il a souligné que l’événement répondait pleinement aux exigences de qualité et d’esthétique, avec une proportion de produits vietnamiens supérieure à 90%.

Estimant que cette foire reflète l’élan et l’identité du premier printemps de la nouvelle ère de la nation, Bùi Thanh Son a exhorté le comité d’organisation à renforcer les actions de communication afin d’attirer un public toujours plus large. Il a également appelé les localités et les entreprises à garantir un approvisionnement abondant et de haute qualité, en prévision de la forte hausse de la demande attendue dès la fin de la semaine.

Spectacles traditionnels et affluence record

Il a suggéré au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de coordonner ses actions avec les provinces pour intégrer à la foire des spectacles artistiques traditionnels emblématiques, tels que l’espace de la culture des gongs ou le Don ca tài tu (chant des amateurs). Il a également encouragé la participation d’artistes et de sportifs de renom afin de renforcer l’attractivité de l’événement.

Au 5 février, la foire a déjà attiré 100.000 visiteurs pour un chiffre d'affaires quotidien moyen de 9 milliards de dôngs. Afin de faire face à cette affluence, les horaires d’ouverture ont été prolongés jusqu’à 22h00 les vendredis et week-ends. Parallèlement, la surveillance du marché et le contrôle sanitaire sont strictement maintenus afin de prévenir la circulation de produits contrefaits ou de mauvaise qualité.

VNA/CVN