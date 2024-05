La diversification des marchés est essentielle pour développer les exportations

Les entreprises exportatrices vietnamiennes doivent répondre aux exigences de qualité et aux règles d’origine et diversifier les marchés, car la production et les activités commerciales devraient être confrontées à de nombreux défis en raison de l’imprévisibilité de l’économie mondiale, malgré des résultats positifs à l’exportation au cours des premiers mois de l'année.

Photo : VNA/CVN

De janvier à avril, le Vietnam a enregistré des recettes totales d’import-export de 238,88 milliards d'USD, soit une augmentation de 15,2% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les exportations ont atteint plus de 123 milliards d'USD, en hausse de 15% sur un an, tandis que les importations se sont chiffrées à plus de 115 milliards d'USD, en hausse de 15,4% sur un an.

En particulier, le pays comptait 21 produits avec un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un milliard de dollars, représentant 86,4% du chiffre d’affaires total à l’exportation.

Il convient de noter que les expéditions vers les principaux marchés tels que les États-Unis, l’UE et la Chine ont enregistré une croissance à deux chiffres. Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires estimé à 34,1 milliards d'USD, en hausse de 19,1% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les exportations vers la Chine se sont établies à 18 milliards de dollars, soit une hausse de 14,4% sur un an, tandis que celles vers l’UE et la République de Corée ont atteint 16,4 milliards d'USD et 8,4 milliards d'USD, en hausse de 15% et 10,2% respectivement.

Le directeur général de Garco 10, Thân Duc Viêt, a déclaré que l’entreprise avait reçu plus de commandes au premier trimestre 2024 que la période correspondante de l’année dernière. Des signes positifs ont notamment été enregistrés dans le volume des commandes pour le deuxième trimestre et la première moitié du troisième trimestre, a-t-il ajouté.

Gia Dinh Group est dans la même situation. Le nombre de commandes reçues a augmenté de plus de 30%, garantissant l’emploi des travailleurs jusqu’en septembre ou octobre. En plus d’exploiter les marchés traditionnels comme les États-Unis et l’Union européenne, la société a étendu sa clientèle au Japon et à la République de Corée et a exploré des marchés de niche tels que l’Afrique du Sud et le Mexique.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises d’exportation de légumes et de fruits comme Ameii Vietnam, qui se concentraient auparavant sur les marchés traditionnels tels que l’UE, les États-Unis et la Chine, se sont tournées vers la recherche de commandes au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Malgré des perspectives encourageantes, les entreprises sont également confrontées à des défis importants dans leurs activités d’exportation. Par exemple, une série de réglementations concernant les produits respectueux de l’environnement, les responsabilités élargies des fabricants, la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement et les exigences de réduction des émissions de carbone des produits ont été appliquées sur le marché de l’UE. Les pays exportant vers ce marché doivent s’y conformer.

Les experts recommandent aux entreprises de maximiser le potentiel des marchés sur lesquels le Vietnam a signé des accords de libre-échange (ALE). De nouveaux marchés tels que l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud devraient être exploités, ont-ils noté.

Selon l’expert économique Dinh Trong Thinh, le Vietnam a participé à 19 ALE bilatéraux et multilatéraux avec la plupart des économies du monde, dont 16 ont été efficaces avec plus de 60 partenaires, couvrant les cinq continents, qui représentent près de 90% du PIB mondial.

Pour atteindre l’objectif de croissance des exportations d’ici 2024, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) s’efforce de mettre en œuvre des solutions, notamment des efforts visant à élargir les négociations sur les ALE, à concrétiser les incitations des accords signés et à innover dans les activités de promotion du commerce, a déclaré Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’ Agence du commerce extérieur relevant dudit ministère.

VNA/CVN