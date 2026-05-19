Le Vietnam redouble d’efforts en faveur d’une agriculture à faibles émissions

Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole n’est plus seulement une responsabilité environnementale, mais une étape indispensable pour que l’agriculture vietnamienne conserve sa compétitivité sur les marchés mondiaux, a déclaré lundi le vice-ministre de l’Agriculture, alors que le pays accélère ses efforts pour une production alimentaire plus verte.

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Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung, a tenu ces propos lors de la réunion d’ouverture du comité de pilotage national chargé de superviser le plan gouvernemental de réduction des émissions liées à la production agricole entre 2025 et 2035.

Photo: VNA/CVN

La directrice adjointe du Département de la production et de la protection des végétaux du ministère, Nguyên Thi Thu Huong, a indiqué que 22 provinces et villes avaient déjà élaboré leurs propres plans d’action dans le cadre de cette initiative.

Elle a précisé que les principales priorités étaient le développement de pratiques agricoles à faibles émissions, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des engrais, des pesticides et de l’irrigation, ainsi que la mise en place d’un système national de mesure, de déclaration et de vérification des émissions (MRV).

La responsable a ajouté que la période 2026-2030 sera cruciale pour jeter les bases d’un secteur agricole à faibles émissions et renforcer la position des exportations agricoles vietnamiennes sur les marchés internationaux.

Pour la riziculture, les agriculteurs seront incités à adopter des techniques d’irrigation alternant les phases d’humidification et de séchage, ainsi qu’une meilleure gestion de la paille et une utilisation plus efficiente des engrais. Ces mesures soutiennent le programme gouvernemental visant à convertir un million d’hectares de terres agricoles du delta du Mékong en rizières de haute qualité à faibles émissions.

Dans les Hauts plateaux du Centre et la province septentrionale de Son La, les producteurs de café seront incités à adopter des pratiques agricoles circulaires, notamment la conservation de l’eau, un recours accru aux engrais organiques, la valorisation des déchets agricoles et l’amélioration de la restauration des sols.

Dans les régions fruitières, les producteurs de durian, de pitaya, de mangue et de fruit de la passion devront améliorer la gestion de l’eau, valoriser davantage les sous-produits et se conformer aux normes environnementales de plus en plus strictes exigées par les acheteurs internationaux.

Le vice-président de l’Association vietnamienne des engrais, Nguyên Tri Ngoc, a déclaré que le plan était à la fois judicieux et opportun. Il a ajouté que, deux ans après le lancement du programme rizicole du delta du Mékong, les résultats étaient encourageants malgré les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain, et que les enseignements tirés devraient orienter les efforts futurs dans l’ensemble du secteur.

Phan Tiên Thành, représentant du monde des affaires, a déclaré que cette initiative ne réussirait que si les agences gouvernementales, les autorités locales, les entreprises et les agriculteurs œuvraient de concert.

Il a réaffirmé son engagement à long terme envers le secteur rizicole vietnamien à faibles émissions et s’est dit convaincu que le pays avait le potentiel pour devenir un pionnier mondial dans ce domaine.

Le vice-ministre Hoàng Trung a déclaré que son ministère consacrerait l’année 2026 à la mise en place de normes techniques et de cadres de notification, de mesure et de vérification (MRV) pour le riz, le café et d’autres cultures importantes. Il a également annoncé la publication d’une réglementation nationale sur la comptabilisation des gaz à effet de serre dans le secteur agricole afin de donner au programme un cadre juridique uniforme à l’échelle nationale.

La formation des agents de vulgarisation agricole, des coopératives et des agriculteurs, a-t-il précisé, était une condition indispensable à la réussite du programme.

À court terme, le ministère sensibilisera les agriculteurs, les entreprises et les élus locaux et commencera à déployer un label à faibles émissions pour les principaux produits agricoles.

Photo : VNA/CVN

À terme, a indiqué le haut fonctionnaire, l’objectif est d’élaborer des normes agricoles claires pour les faibles émissions, de créer des zones de production à grande échelle reliées aux chaînes d’approvisionnement et de mettre en place l’infrastructure de données nécessaire pour se connecter aux marchés du carbone et au système d’échange de crédits carbone.

Le financement ne proviendra pas uniquement du budget de l’État. Le ministre a ajouté que son ministère solliciterait également le soutien des entreprises, des organisations internationales et des fonds pour le climat afin de financer le programme et d’y intégrer des technologies.

Les participants à la conférence ont exhorté le ministère à étendre les programmes de réduction des émissions au secteur du café à l’ensemble du pays et à généraliser le modèle de riziculture à faibles émissions au nord du Vietnam.

Les délégués ont affirmé que le déploiement simultané de programmes d’agriculture durable pour de multiples cultures et régions donnerait un véritable élan à la transition agricole.

Selon les participants, des méthodes agricoles avancées, telles qu’une gestion plus intelligente de l’eau et des nutriments, une moindre dépendance aux intrants chimiques, un recours accru aux engrais organiques et une meilleure gestion des déchets de récolte, pourraient réduire considérablement les coûts de production tout en améliorant la qualité des sols, en rehaussant le niveau des produits agricoles et en augmentant les revenus des agriculteurs.

La conférence a également approuvé les projets de création d’un label "faibles émissions" pour les principaux produits d’exportation, notamment le riz, le café et les légumes. Les responsables ont décrit cette mesure comme essentielle pour asseoir la réputation du Vietnam en tant que fournisseur mondial d’aliments durables et respectueux de l’environnement.

VNA/CVN