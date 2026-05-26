Vietnam - Philippines : une coopération renforcée pour la sécurité alimentaire

L’année 2026 marque le 50 e anniversaire de la coopération entre le Vietnam et les Philippines, deux pays géographiquement proches et membres de l’ASEAN.

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Photo : CTV/CVN

À l’heure où les relations bilatérales entrent dans une nouvelle phase de développement, les deux pays entendent renforcer davantage leur coopération, notamment dans le commerce du riz, considéré comme l’un des points forts de leurs relations, dans un contexte marqué par les incertitudes de la sécurité alimentaire mondiale.

Selon la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), au cours des deux premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de riz vers les Philippines ont atteint 711.000 tonnes, soit une hausse de 30% par rapport à la même période de 2025.

Récemment, le ministère philippin de l’Agriculture a signé un accord avec le Vietnam portant sur l’importation supplémentaire de 1,5 million de tonnes de riz jusqu’en 2027. Au-delà de son importance commerciale, cet accord ouvre également de nouvelles perspectives de coopération agricole entre les deux pays.

Dans le contexte actuel, la coopération agricole entre le Vietnam et les Philippines revêt une importance croissante. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des prix du gaz, matière première essentielle à la production d’engrais, tout en perturbant fortement les routes du transport maritime international. Cette situation exerce une pression importante sur les coûts de production agricole et pousse de nombreuses régions, dont l’Asie, à renforcer leurs mesures face aux risques de hausse des prix alimentaires et d’insécurité alimentaire.

Le renforcement de la coopération avec le Vietnam constitue ainsi une démarche proactive des Philippines pour garantir leurs approvisionnements alimentaires, alors que la production rizicole nationale pourrait être affectée par la hausse des coûts des engrais et par un épisode particulièrement intense d’El Niño.

Afin d’exploiter pleinement le potentiel de coopération dans le commerce du riz, les deux pays continuent de renforcer les partenariats entre leurs organismes gouvernementaux et de mettre en œuvre efficacement les mémorandums d’entente déjà signés dans les domaines agricole et rizicole.

Lors d’une rencontre bilatérale tenue en marge du 48e Sommet de l’ASEAN aux Philippines, le Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr, ont convenu de promouvoir plusieurs axes prioritaires de coopération dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment le renforcement de la coopération en matière de sécurité alimentaire.

Le développement dynamique du partenariat stratégique et les riches expériences de coopération accumulées au cours des 50 dernières années constituent une base solide pour approfondir davantage les relations entre le Vietnam et les Philippines. Les deux pays affichent leur volonté de faire face ensemble aux défis, y compris aux fluctuations du système mondial de sécurité alimentaire.

VNA/CVN