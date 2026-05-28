Nouveau VinFast VF 8 : ouverture des réservations avec des offres de paiement

Du 27 mai au 3 juin, VinFast lance un programme de précommande anticipée pour le nouveau VinFast VF 8 via son site web ou son réseau de concessionnaires agréés à travers le pays. Les clients peuvent bénéficier d’avantages allant jusqu’à 51 millions de dôngs par véhicule. Cette offre est valable uniquement pendant les huit jours d’ouverture des réservations anticipées.

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Le nouveau VF 8 est affiché au prix catalogue de 999 millions de dôngs. Il bénéficie d’une garantie constructeur de 7 ans ou 160.000 km pour le véhicule, et de 8 ans ou 160.000 km pour la batterie (selon la première échéance atteinte). Le montant de réservation est fixé à 15 millions de dôngs par véhicule, non remboursable et non annulable, avec une validité jusqu’au 31 décembre.

Outre l’avantage spécial de 51 millions de dôngs réservé aux clients effectuant une réservation anticipée entre le 27 mai et le 3 juin, tous les acheteurs du nouveau VF 8 profiteront également d’autres offres attractives proposées par VinFast dans le cadre du programme "Passionnément pour un avenir vert", telles qu’une aide équivalente à 10 % du prix du véhicule (ou un soutien à taux d’intérêt fixe de 5% pendant trois ans) ainsi que la recharge gratuite jusqu’au 10 février 2029.

Afin de permettre aux clients de découvrir plus en détail le design et les équipements du véhicule, VinFast organisera, à partir du 27 mai, des expositions itinérantes de la version de présérie du nouveau VF 8 dans les concessions officielles à travers le pays. La version commerciale définitive devrait sortir d’usine et être livrée aux consommateurs à partir de la fin du mois de juillet.

Le VF 8 nouvelle génération est le premier modèle de la gamme VinFast à bénéficier d’une mise à niveau complète en matière de design, de technologies et de fonctionnalités, offrant une expérience de conduite plus fluide, confortable et stable.

Le véhicule adopte la philosophie de design "Tech Fluid" avec une large calandre noire brillante et une signature lumineuse en forme d’ailes d’oiseau, lui conférant l’image d’un SUV moderne et dynamique.

L’habitacle se distingue par un design minimaliste et raffiné, avec notamment un écran central de 12,9 pouces, une climatisation automatique bi-zone intégrant un filtre à air Combi 1.0, ainsi qu’un système audio haut de gamme à 8 haut-parleurs.

Le point fort du nouveau VF 8 réside dans sa plateforme technologique développée et brevetée par les ingénieurs de VinFast. Celle-ci comprend un tout nouveau châssis équipé d’une suspension utilisant la technologie d’amortissement adaptatif FSD (Frequency Selective Dampers), garantissant une conduite plus souple et plus stable ; un nouveau système électrique et électronique conçu selon la tendance des véhicules pilotés par logiciel (Software Defined Vehicle - SDV), avec une architecture informatique centrale CVC (Central Vehicle Computer) offrant un traitement plus rapide et une meilleure réactivité ; ainsi qu’un système intégré de gestion thermique (Integrated Thermal Management - ITM) améliorant les performances, l’efficacité énergétique, la durée de vie de la batterie et du moteur, tout en optimisant intelligemment la gestion de la chaleur.

Le nouveau VF 8 est équipé d’un moteur électrique développant une puissance maximale de 170 kW (228 chevaux) et un couple maximal de 330 Nm, associé à trois modes de conduite (économique, normal et sport), offrant des performances puissantes et polyvalentes. Sa batterie de 60,13 kWh permet une autonomie pouvant atteindre près de 500 km (selon la norme NEDC) après une recharge complète. Le véhicule permet également en charge la recharge rapide de 10% à 70% en moins de 30 minutes.

Grâce à un système complet d’aide à la conduite avancée (ADAS) et à de nombreuses technologies de sécurité de pointe, le nouveau VF 8 a été conçu pour viser la certification de sécurité 5 étoiles ASEAN NCAP ainsi que d’autres organismes de référence dans l’évaluation automobile.

Texte et photo : Minh Thu/CVN