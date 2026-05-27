Vietjet : explorez la République tchèque pour seulement 5,94 millions de dôngs

Le 25 mai, Vietjet a annoncé la vente des billets pour la liaison Hanoï - Prague (République tchèque) en classe économique (ECO) à partir de 5,94 millions de dôngs (hors taxes et frais), marquant ainsi son expansion au sein de l'Union européenne (UE) et offrant des correspondances pratiques à tous les passagers vers plus de 20 pays et territoires grâce à ses 186 lignes.

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Ainsi, la liaison Hanoï - Prague sera opérée à partir du 10 octobre prochain avec le nouvel avion Airbus A330, avec une fréquence initiale de deux vols aller-retour par semaine, les mardis et samedis. Les vols décolleront de l'aéroport international de Nôi Bài à 8h25, transiteront par l'aéroport international d'Almaty (Kazakhstan) et arriveront à l'aéroport international de Prague à 18h55 (heure locale). À l'inverse, les vols décolleront de Prague à 20h55 (heure locale), avec une escale à Almaty, et atterriront à l'aéroport international de Nôi Bài à 16h20.

Pour célébrer cette nouvelle liaison, Vietjet propose des billets promotionnels en classe Eco à partir de seulement 5,94 millions de dôngs pour un aller simple. Le forfait en classe Deluxe, à partir de 7,32 millions de dôngs (hors taxes et frais) l'aller simple, est particulièrement avantageux et comprend 40 kg de bagages enregistrés, 10 kg de bagages en cabine et un repas chaud à bord. Les passagers voyageant en classe Deluxe bénéficient également de la modification gratuite de leur itinéraire (sous certaines conditions) et du choix gratuit de leur siège. Les billets sont disponibles à l'achat sur www.vietjetair.com, via l'application mobile Vietjet Air et auprès des agences et points de vente officiels dans le monde entier.

Par ailleurs, les passagers peuvent opter pour la classe Affaires SkyBoss de Vietjet, un voyage d'exception où le confort et le prestige sont au rendez-vous, avec un service attentionné, une cuisine raffinée et une expérience de vol complète.

Pour un groupe aéronautique mondial

Nguyên Thanh Son, directeur général adjoint de Vietjet, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante dans le développement de Vietjet en tant que groupe aéronautique mondial. Grâce à une flotte de nouvelle génération, des technologies modernes et un réseau de vols en constante expansion, Vietjet desservira prochainement davantage de destinations en Europe, facilitant ainsi les correspondances entre l'Europe, l'Australie et l'Asie-Pacifique ainsi que les destinations intérieures au Vietnam et en Thaïlande. Avec Vietjet, l'Europe est désormais plus accessible, offrant des voyages à des prix plus abordables que jamais, ainsi qu'un service de haute qualité, stimulant fortement les visites familiales, le tourisme et les échanges économiques et culturels entre les deux régions".

Pour sa part, Jiří Pos, président du conseil d'administration de l'aéroport de Prague, a déclaré : "En termes de volume de passagers, le Vietnam est le plus grand marché avec lequel nous ne disposons pas encore de vols directs. En 2025, plus de 75 000 passagers ont voyagé entre Prague et Hanoï. C'est pourquoi nous avons œuvré sans relâche pour établir une liaison aérienne vers Hanoï. Ce projet a toujours été l'une de nos priorités stratégiques et il est désormais devenu réalité. Cette nouvelle liaison facilitera les visites de la communauté vietnamienne de République tchèque à leurs proches. Nous espérons également qu'elle dynamisera le tourisme, en facilitant les voyages des touristes tchèques au Vietnam. Enfin, cette liaison contribuera notamment à renforcer les relations de coopération commerciale existantes et à créer de nouvelles opportunités entre la République tchèque et le Vietnam".

František Reismüller, directeur général de l'Office tchèque du tourisme, a déclaré : "La liaison aérienne entre Prague et Hanoï joue un rôle essentiel pour attirer les touristes internationaux en République tchèque. Le Vietnam représente un marché à fort potentiel, non seulement en tant que marché émetteur indépendant, mais aussi comme point de transit stratégique vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est. La facilité d'accès est toujours un critère déterminant pour les touristes dans le choix d'une destination. Par conséquent, cette nouvelle liaison optimisera le confort des voyageurs se rendant en République tchèque, dynamisera le tourisme en provenance d'Asie du Sud-Est et ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme et la coopération commerciale".

Prague, surnommée la "Ville d'or" ou la "Ville aux cent clochers", est célèbre pour son architecture gothique et baroque. Hanoï, destination riche en identité culturelle vietnamienne, est un carrefour reliant les touristes internationaux aux sites culturels, historiques et naturels les plus remarquables du Vietnam. La ville d’Almaty (Kazakhstan) séduit par ses paysages naturels majestueux au pied des monts Trans-Ili Alatau. Cette nouvelle liaison devrait offrir aux passagers une expérience diversifiée à chaque étape de leur voyage.

Les passagers de ce vol profiteront d'une expérience de vol agréable à bord d'une flotte d'avions modernes et confortables, avec un équipage professionnel et dévoué, ainsi que d'un menu composé de plats vietnamiens chauds, frais et délicieux tels que le Phở Thìn, le bánh mì... et d'autres plats internationaux alléchants.

Tân Dat/CVN