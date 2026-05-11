La transition verte, clé de compétitivité pour l’agroalimentaire vietnamien

En 2026, les entreprises de Hô Chi Minh-Ville comme celles de l’ensemble du pays doivent adopter une vision stratégique afin de s’intégrer durablement aux chaînes d’approvisionnement mondiales, où les critères environnementaux constituent désormais des conditions préalables.

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Photo : ND/CVN

Dans un contexte d’intégration économique mondiale croissante, la transition vers une industrie alimentaire "verte" est devenue une exigence incontournable. En 2026, les entreprises de Hô Chi Minh-Ville comme celles de l’ensemble du pays doivent adopter une vision stratégique afin de s’intégrer durablement aux chaînes d’approvisionnement mondiales, où les critères environnementaux constituent désormais des conditions préalables.

Le marché mondial des produits alimentaires respectueux de l’environnement devrait dépasser les 860 milliards de dollars cette année. Des marchés majeurs tels que l’Union européenne, les États-Unis et le Japon renforcent leurs réglementations en matière de sécurité sanitaire, de traçabilité et d’émissions de carbone. Pour les exportateurs vietnamiens, l’obtention d’un "passeport vert" devient ainsi un sésame indispensable à l’exportation.

Le Vietnam, dont les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques dépassent les 50 milliards de dollars par an, dispose d’une opportunité stratégique pour renforcer sa position dans la chaîne de valeur mondiale. Selon le docteur Hoàng Van Viêt, président de la Communauté mondiale des entrepreneurs intellectuels (GIBA), le principal défi réside moins dans la qualité des produits que dans la transparence des systèmes de gestion. "Les entreprises vietnamiennes disposent de capacités de production, mais elles manquent encore de systèmes de gestion normalisés. Le langage commun avec le marché international, ce sont les normes", explique-t-il.

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Pour intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales, les entreprises doivent apporter des garanties de qualité à travers des certifications reconnues, telles que EU Organic ou GlobalG.A.P. Ce "passeport vert" repose sur quatre piliers essentiels : la conformité réglementaire (HACCP, limites de résidus), les certifications internationales, la transparence des données de traçabilité ainsi que la responsabilité environnementale et sociale.

En investissant dans ces standards, le Vietnam peut passer d'une compétition par les prix à une concurrence basée sur la qualité, la valeur et le prestige.

VNA/CVN