L’OIT salue le nouveau programme vietnamien en faveur des entreprises durables

Le Programme national destiné à promouvoir les pratiques entrepreneuriales durables prévoit d’accompagner environ 25.000 entreprises, ménages entrepreneurs et coopératives dans leur transition vers des pratiques commerciales durables, tout en développant au moins 20 modèles exemplaires d’entreprises durables.

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Photo : VNA/CVN

Avec l’appui technique de l’Organisation internationale du travail (OIT), le gouvernement vietnamien a approuvé un programme national destiné à promouvoir les pratiques entrepreneuriales durables au sein du secteur privé pour la période 2026-2030.

L’OIT a récemment mis en lumière cette initiative dans un article intitulé Viet Nam takes a major step toward sustainable enterprise development with new national programme, publié sur son site officiel. L’organisation des Nations unies y présente la Décision n°926/QD-TTg du 25 mai 2026, approuvant le Programme de soutien aux entreprises durables pour la période 2026-2030.

Le Programme établit un cadre global visant à favoriser le développement d’un secteur privé responsable et résilient, capable de concilier efficacité économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement, conformément aux engagements du Vietnam en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Le Programme prévoit d’accompagner environ 25.000 entreprises, ménages entrepreneurs et coopératives dans leur transition vers des pratiques commerciales durables, tout en développant au moins 20 modèles exemplaires d’entreprises durables.

Les priorités portent notamment sur le renforcement des capacités, les transitions numérique et verte, l’adoption des critères ESG (environnement, social et gouvernance), le développement de modèles d’économie circulaire, l’amélioration de l’accès au financement, l’innovation ainsi que la promotion des partenariats public-privé en faveur du développement durable.

Le projet "Productivity Ecosystem for Decent Work" de l’OIT, mis en œuvre avec le soutien financier du Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) et de l’Agence norvégienne de coopération au développement (Norad), a apporté une contribution technique tout au long du processus d’élaboration du Programme.

Le projet a notamment facilité les consultations et les échanges sur les politiques publiques, tout en partageant des expériences internationales pertinentes. Il a également mobilisé les ministères concernés, les associations professionnelles, les entreprises et les partenaires du développement afin d’alimenter les discussions par des données probantes et d’assurer la conformité du Programme avec les bonnes pratiques internationales.

"Ce Programme crée un environnement favorable permettant aux entreprises de se développer de manière productive, inclusive et respectueuse de l’environnement. C’est une avancée bénéfique à la fois pour les travailleurs, les entreprises et l’économie vietnamienne dans son ensemble", a souligné Gulmira Asanbaeva, cheffe du projet Productivity Ecosystems for Decent Work de l’OIT au Vietnam.

L’approbation de ce Programme témoigne de la volonté du Vietnam de placer le développement durable au cœur de sa stratégie de développement des entreprises. Elle constitue également une étape concrète vers la réalisation de la vision de l’OIT pour un avenir du travail plus inclusif, où personne n’est laissé de côté.

VNA/CVN