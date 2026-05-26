Le marché vietnamien des technologies vertes accélère sa transition

Porté par ses engagements climatiques et la montée des exigences ESG, le Vietnam accélère sa transition verte grâce aux technologies et à l’innovation. Entre solutions numériques, énergies renouvelables et coopération interrégionale, les entreprises cherchent à concilier compétitivité, durabilité et adaptation aux nouvelles exigences des marchés internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de son engagement pris lors de la COP26 visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, le Vietnam intensifie sa transition verte grâce au soutien des sciences, des technologies et de la transformation numérique. Toutefois, de nombreuses entreprises, en particulier les PME, restent confrontées à plusieurs difficultés liées au manque d’informations, à l’absence de modèles adaptés et aux inquiétudes concernant les coûts d’investissement initiaux.

Selon la professeure associée et docteure Dang Vu Bich Hanh, enseignante principale à la Faculté de l’environnement et des ressources naturelles de l’Université polytechnique relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, "le principal obstacle actuel ne réside pas dans un manque de sensibilisation des entreprises aux tendances du développement vert ou aux critères ESG, mais surtout dans le déficit d’informations, l’absence de modèles appropriés et les préoccupations liées aux coûts de départ".

D’après elle, si les entreprises choisissent les bonnes solutions et mettent en place une feuille de route adaptée, la transition verte ne constitue pas une charge financière, mais un socle pour un développement durable et une rentabilité à long terme.

Lors du Techmart 2026 consacré aux technologies vertes et à l’économie circulaire, organisé les 21 et 22 mai à Hô Chi Minh-Ville, plus de 100 technologies et équipements dans les domaines des énergies vertes, du traitement environnemental, des matériaux écologiques et de la gouvernance ESG ont été présentés. Plusieurs solutions concrètes, telles que les systèmes solaires intégrant l’IoT, les logiciels d’inventaire des gaz à effet de serre ou encore les plateformes blockchain de traçabilité de l’empreinte carbone, ont suscité l’intérêt des entreprises.

Photo : VNA/CVN

La directrice adjointe du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hoàng Bao Trân, a souligné : "Le Techmart des technologies vertes et circulaires 2026 a été organisé non seulement pour présenter des technologies, mais surtout pour permettre aux entreprises d’accéder à des solutions applicables dans la pratique et adaptées à leurs conditions de production ainsi qu’à leurs capacités d’investissement".

Selon le directeur du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, Lâm Dinh Thang, les activités de mise en relation organisées dans le cadre de l’événement contribuent à créer de la valeur économique et à stimuler la recherche technologique entre entreprises, instituts et universités.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville renforce également la coopération interrégionale à travers des accords conclus avec les provinces de Cà Mau, Dak Lak et Dông Nai afin de partager les données, connecter les ressources d’innovation et développer un marché technologique intégré.

Nguyên Hoàng Bao Trân a indiqué que la ville ambitionne de faire de la Bourse des technologies de Hô Chi Minh-Ville un centre de connexion des données technologiques, des experts, des équipements et des besoins en innovation entre les différentes localités, permettant ainsi aux entreprises d’accéder plus rapidement à des solutions adaptées.

Pour la directrice commerciale de la société par actions VN Solar Energy Technology, Dinh Ngoc Vân Phuong, l’innovation et l’application des technologies ne constituent plus "une option encouragée", mais sont devenues un facteur déterminant de la compétitivité des entreprises.

"Avec les normes ESG, les technologies jouent un rôle essentiel en soutenant la gestion des données, la traçabilité, le contrôle des émissions et la transparence des activités de production. Il s’agit également d’exigences de plus en plus fréquentes de la part des partenaires internationaux, des chaînes d’approvisionnement mondiales et des grands marchés d’exportation", a-t-elle déclaré.

Les experts estiment qu’avec le soutien des technologies et d’un écosystème d’innovation de plus en plus structuré, la transition verte devient un nouveau moteur de croissance et de compétitivité pour le Vietnam dans les années à venir.

Xuân Hoàng/CVN