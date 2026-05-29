Vietjet - EECO : création d'un centre technique de maintenance et de réparation d'aéronefs

Le 28 mai à Bangkok, en Thaïlande, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et le Bureau du Corridor économique oriental (EECO) du gouvernement thaïlandais ont signé un accord de coopération pour la création d'un centre de maintenance et de réparation (MRO) pour aéronefs à l'aéroport international d'U-Tapao.

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Photo : VJ/CVN

La signature a eu lieu en présence du secrétaire général et président Tô Lâm et du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, lors de la visite officielle du dirigeant vietnamien en Thaïlande.

Ainsi, Vietjet et l'EECO collaboreront à la construction de ce centre de MRO à U-Tapao afin de soutenir les opérations de Vietjet. Ce projet vise à améliorer les capacités techniques, optimiser l'efficacité opérationnelle, renforcer la disponibilité opérationnelle et réduire les délais de maintenance des aéronefs, contribuant ainsi à la pérennité des opérations aériennes. Les deux parties prévoient également de promouvoir les investissements, de développer les infrastructures aéroportuaires, de transférer des technologies, de former des ressources humaines hautement qualifiées et de renforcer la connectivité aérienne dans la région.

La coopération d'EECO avec Vietjet dans le cadre de ce projet d'infrastructure aéroportuaire d'envergure témoigne de l'intérêt, de la détermination et du soutien du gouvernement thaïlandais au développement du secteur aérien, moteur stratégique de la croissance économique, du tourisme et de la connectivité régionale. Ce projet marque également une nouvelle étape dans la coopération économique entre le Vietnam et la Thaïlande, notamment dans les domaines des infrastructures, des technologies et des services aéronautiques à forte valeur ajoutée.

Vision à long terme de Vietjet

Le directeur adjoint général de Vietjet Thaïlande, Woranate Laprabang, a déclaré : "La collaboration avec EECO pour le développement du centre de MRO à U-Tapao témoigne de la vision à long terme de Vietjet : créer un écosystème aéronautique international où la technologie, les infrastructures et la connectivité se développent de concert pour accompagner la croissance dynamique de la région Asie-Pacifique. Nous sommes convaincus que ce projet ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et la Thaïlande, tout en contribuant à renforcer la position de la région sur la carte mondiale de l'aviation".

Photo: VJ/CVN

L'aéroport international d'U-Tapao joue un rôle central dans le programme du EECO de la Thaïlande. Situé à proximité de Bangkok, de Pattaya et de zones industrielles clés, U-Tapao est conçu comme une "aérotropole" - une ville aéroportuaire moderne intégrant la logistique, l'ingénierie, la maintenance et les services de haute technologie. Le choix d'U-Tapao par Vietjet pour l'implantation de son centre de MRO témoigne non seulement de la vision stratégique du groupe, mais confirme également son rôle croissant dans la chaîne de valeur de l'aviation régionale et la tendance à délocaliser les nouveaux centres techniques aéronautiques en Asie.

Grâce à son vaste réseau de vols et à sa flotte moderne, Vietjet est aujourd'hui un groupe aérien multinational dont la Thaïlande constitue un hub essentiel, notamment grâce à la forte présence de Vietjet Thailand. Avec près de 1.500 employés thaïlandais, cette coentreprise illustre la réussite de la coopération amicale entre le Vietnam et la Thaïlande.

Vietjet Thailand exploite actuellement 22 appareils, et Vietjet Group a signé un accord portant sur le transfert de 50 Boeing 737-8 de dernière génération à Vietjet Thailand, contribuant ainsi à renforcer les capacités de l'industrie aéronautique thaïlandaise et régionale. À ce jour, la compagnie aérienne a transporté 50 millions de passagers entre le Vietnam et la Thaïlande, devenant ainsi l'une des principales compagnies aériennes de la Thaïlande et jouant un rôle important dans la promotion du tourisme, du commerce et des échanges entre les peuples au sein de l'ASEAN et dans toute la région Asie-Pacifique.

Tân Dat/CVN