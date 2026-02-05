La diaspora vietnamienne au Laos accueille avec émotion la visite du secrétaire général Tô Lâm

Un sentiment de fierté mêlée d’émotion anime la communauté vietnamienne au Laos à l’annonce de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, prévue jeudi 5 février à l’invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.

Photo : VNA/CVN

Pham Thi Minh Huong, vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, a déclaré se sentir profondément émue et fière du choix du Laos comme première destination internationale du secrétaire général Tô Lâm, après le succès du XIVe Congrès national du PCV.

Selon elle, cette visite d’État affirme de manière profonde la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique Vietnam - Laos, Laos - Vietnam. Elle a souligné que, pour la communauté vietnamienne au Laos, cette visite renforce la confiance dans la détermination du PCV à conduire le pays dans l’ère du progrès national.

Partageant le même sentiment, Hoàng Van Quân, vice-président de l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos et Pdg de la société NNC Pharma, a estimé que cette visite ne constitue pas un simple événement diplomatique, mais une preuve vivante des relations étroites unissant les deux Partis et les deux États.

Il a souligné que la communauté vietnamienne au Laos place une confiance totale dans le Comité central du Parti du XIVe mandat et dans le secrétaire général Tô Lâm, convaincue que le Vietnam surmontera le piège du revenu intermédiaire pour devenir un pays développé à revenu élevé.

Pour sa part, Nguyên Thi Thu Huyên, cheffe du bureau de l’Association des Vietnamiens de la capitale Vientiane, a souligné que cette visite témoigne de l’importance particulière accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique avec le Laos. Selon elle, cette visite renforce la confiance de la communauté vietnamienne au Laos dans la ligne diplomatique constante et fidèle unissant les deux pays.

VNA/VNA/CVN