Sommet de l'ASEAN en Malaisie

Le PM Pham Minh Chinh rencontre son homologue est-timorais Xanana Gusmao

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46 e Sommet de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi qu’à d’autres sommets connexes à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, mardi 27 mai, son homologue est-timorais Xanana Gusmão.

>> Le Premier ministre rencontre son homologue lao en marge du 46e Sommet de l’ASEAN

>> La Déclaration de Kuala Lumpur définit une stratégie à long terme pour l'ASEAN

>> La Malaisie identifie les facteurs permettant à l'ASEAN de faire face aux perturbations du commerce mondial

Photo : VNA/CVN

Félicitant chaleureusement le Timor-Leste pour son admission prochaine en tant que nouveau membre de l’ASEAN - décision qui sera officialisée lors du 47e Sommet de l’ASEAN en octobre - le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de renforcer les échanges et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. Il a appelé à une coordination proactive en vue de parvenir à des accords de coopération dans des domaines d’intérêt commun tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’import-export de riz, l’administration électronique et la transformation numérique.

Le chef du gouvernement vietnamien a également invité le Timor-Leste à créer un environnement favorable pour les entreprises vietnamiennes, notamment celles actives dans les télécommunications et les secteurs du pétrole et du gaz, souhaitant investir et opérer dans le pays.

Le Vietnam est toujours prêt à partager ses expériences en matière de développement socio-économique avec le Timor-Leste, a-t-il souligné.

Le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmão, a exprimé sa sincère gratitude envers le Vietnam pour son soutien précieux à l'adhésion de son pays à l'ASEAN. Il a souligné l'importance que le Timor-Leste accorde à sa coopération globale avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam, le Premier ministre Xanana-Gusmão a fait part de son souhait de renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs clés tels que les télécommunications, l'aviation et l'éducation. Il a également appelé à une coordination étroite au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux, y compris l'ASEAN.

Les deux dirigeants ont convenu d'approfondir leurs relations bilatérales, s'appuyant sur les résultats de la visite du président José Ramos-Horta au Vietnam du 31 juillet au 3 août 2024. Ils ont réaffirmé leur volonté de multiplier les échanges de haut niveau, d'appliquer efficacement les accords existants, de dynamiser la coopération économique, notamment le commerce et l'investissement et de faciliter l'implantation des entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs.

Ils ont également décidé de promouvoir la coopération dans les domaines culturel, touristique et éducatif, tout en favorisant les échanges entre les peuples. Ces actions contribueront à renforcer l'amitié et la coopération multiforme entre les deux nations..

VNA/CVN