Le Vietnam participe au dialogue du PCC avec les partis politiques voisins à Pékin

>> Le dirigeant chinois met en avant la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam

>> Promotion des relations Chine-Vietnam pour atteindre de nouveaux sommets

>> Le Vietnam et la Chine tiennent leur 9e échange d’amitié sur la défense des frontières

Photo : VNA/CVN

La conférence, organisée par le Département international du Comité central du PCC, s’est tenue sous le thème "Construire une communauté de destin avec les pays voisins : les partis politiques en action". Elle a réuni des représentants de partis politiques, des responsables gouvernementaux, des groupes de réflexion, des médias et des universitaires d’Asie du Sud-Est, d’Asie du Nord-Est, d’Asie du Sud et d’Asie centrale.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors du forum thématique sur le renforcement des échanges, de la coopération et de l’apprentissage mutuel entre les civilisations, le représentant du PCV a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, le multilatéralisme et la diversification des relations internationales.

Un accent particulier a été mis sur les liens de longue date entre les partis et les États vietnamien et chinois, a souligné M Dông Hai.

S’appuyant sur la tradition vietnamienne d’"internationalisme pur", il a souligné la volonté du pays de renforcer ses relations amicales avec les pays voisins et d’autres pays du monde, ainsi que d’élargir son engagement avec les partis politiques à l’échelle mondiale, notamment en Asie.

Dans un contexte mondial de plus en plus complexe et imprévisible, marqué par des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, Ngô Dông Hai a estimé qu’il était nécessaire et urgent d’approfondir les échanges culturels, la compréhension mutuelle et la coopération entre les civilisations.

VNA/CVN