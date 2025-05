Les relations Vietnam - Mexique entrent dans une nouvelle phase de développement

Le webinaire a permis d’examiner le parcours du Vietnam et du Mexique, devenus des partenaires majeurs en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, ainsi que leur potentiel de coopération à venir.

Il s’agissait du troisième séminaire sur le Vietnam organisé par la partie mexicaine à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Mexique (19 mai 1975-2025) et du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam.

Lors du webinaire, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a souligné que l’établissement de relations diplomatiques entre le Mexique et le Vietnam, moins de trois semaines après la victoire du 30 avril 1975, était non seulement une décision politique, mais aussi un témoignage de l’esprit de solidarité internationale, de sympathie et de solidarité entre les deux peuples, qui partagent les valeurs fondamentales de l’amour de la paix, de l’indépendance, de la liberté et de la tolérance.

Au cours des 50 dernières années, les relations bilatérales entre le Vietnam et le Mexique se sont développées et ont été cultivées sur la base de l’amitié, de la coopération et du soutien mutuel. Ainsi, leurs relations de coopération n’ont cessé de se développer et ont obtenu de nombreux résultats positifs dans de nombreux domaines, notamment politique, économique et culturel.

De son côté, l’ambassadeur du Mexique au Vietnam, Alejandro Negrín, s’exprimant depuis Hanoï, a affirmé que le 50e anniversaire des relations diplomatiques était l’occasion pour les deux pays de revenir sur ces 50 années d’histoire et d’élaborer des plans pour consolider et renforcer leur amitié à l’avenir.

Le diplomate mexicain a déclaré que cela est d’autant plus significatif que le Mexique renforce ses relations avec la région Asie-Pacifique, notamment avec l’ASEAN, dont le Vietnam est l’un des membres clés.

De plus, les relations entre le Vietnam et le Mexique offrent des opportunités de développement, notamment dans le commerce bilatéral, les deux pays étant membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Avec une croissance annuelle moyenne de 10 à 15%, leurs échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 14 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 27,5% par rapport à 2023. Le Mexique est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial du Mexique au sein de l’ASEAN.

Présents au webinaire, experts et universitaires ont convenu qu’en tant que modèle de développement socio-économique remarquable en Asie, avec une croissance rapide et une stabilité sociopolitique, le Vietnam est un partenaire potentiel du Mexique pour diversifier ses marchés et contribuer ainsi à réduire sa dépendance vis-à-vis des autres grandes économies.

