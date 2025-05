Le PM vietnamien appelle à un nouveau modèle de coopération interrégionale ASEAN-CCG

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé la création d’un modèle de coopération interrégionale de nouvelle génération entre l’ASEAN et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), fondé sur la sincérité, la cohésion, l’efficacité et l’harmonisation des intérêts, pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement des deux régions et du monde.

Lors du 2e Sommet ASEAN - CCG, le 27 mai, à Kuala Lumpur, il a souligné que les deux régions possédaient des atouts complémentaires. L’ASEAN se distingue par une croissance rapide, une population jeune et un grand potentiel de marché, tandis que le CCG dispose de ressources financières, d’expertise technologique et d’une position clé dans l’énergie.

Le chef du gouvernement vietnamien a appelé à renforcer la connectivité stratégique, promouvoir une coopération centrée sur les populations et les entreprises, et encourager la signature rapide d’un accord économique conjoint, flexible et efficace, alors que l’ASEAN et CCG mènent une étude de faisabilité pour un accord de libre-échange global.

Il a plaidé pour une mobilisation accrue du secteur privé, notamment les fonds d’investissement du CCG dans la région de l’ASEAN, tout en mettant en avant le rôle du Conseil des entreprises de l’ASEAN et des associations professionnelles du CCG afin de créer un climat d’affaires favorable, ouvert et transparent.

Pham Minh Chinh a également proposé de faire de la croissance verte et durable un pilier de coopération, en insistant sur la transformation numérique, l’économie circulaire, l’agriculture intelligente, les infrastructures durables et le développement du marché halal.

Le Vietnam, a-t-il affirmé, est prêt à coopérer dans des domaines tels que la 5G, l’intelligence artificielle, les câbles sous-marins, l’hydrogène vert, le stockage d’énergie, la chaîne halal de haute qualité et la mobilité de la main-d’œuvre.

Les participants ont salué le lancement de l’étude de faisabilité de l’accord de libre-échange ASEAN - CCG, considérée comme une étape stratégique vers une meilleure connectivité économique.

Ils ont convenu de favoriser l’investissement, le commerce, les infrastructures logistiques, le tourisme, l’emploi, le soutien aux PME et la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Une attention particulière a été portée à l’éducation, la formation des jeunes et les échanges entre les peuples.

Sur les affaires internationales, les délégués ont exprimé leur préoccupation concernant la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu, à la fin des violences et à une solution à deux États conforme au droit international.

Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de la sécurité maritime, du règlement pacifique des différends et de la coopération face aux défis sécuritaires non traditionnels tels que le changement climatique, la cybersécurité et la criminalité transnationale…

