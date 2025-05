Le Premier ministre rencontre son homologue lao en marge du 46e Sommet de l’ASEAN

À l’occasion de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46 e Sommet de l’ASEAN et aux Sommets connexes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, dans l’après-midi du 26 mai à Kuala Lumpur, son homologue lao, Sonexay Siphandone.

Pham Minh Chinh a réaffirmé l’importance particulière que le Vietnam accorde à ses relations avec le Laos, s’engageant à œuvrer en faveur d’un développement durable et de plus en plus approfondi des liens bilatéraux. Il a estimé que cette rencontre représentait une excellente occasion pour les deux dirigeants de concrétiser les orientations des deux Bureaux politiques, les résultats des récentes rencontres de haut niveau, ainsi que les conclusions de la 47e réunion du Comité intergouvernemental.

Photo: VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les ministères et organes compétents des deux pays à collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les projets communs importants. Il a également réaffirmé l’engagement du Vietnam à partager ses expériences et à soutenir le Laos dans l’élaboration de politiques de développement, dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la transformation numérique.

De son côté, Sonexay Siphandone a assuré que le gouvernement lao continuerait de coopérer étroitement avec le Vietnam pour garantir une exécution rapide et efficace des grands projets de coopération.

Les deux Premiers ministres ont convenu de coordonner étroitement la mise en œuvre des accords de haut niveau, d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la confiance politique.

Ils ont également affirmé leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et de la défense. Une attention particulière a été accordée à la connectivité économique, notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie, les télécommunications et le tourisme, avec un suivi constant des projets importants tels que l’autoroute Hanoï - Vientiane et la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang.

VNA/CVN