La province de Kiên Giang résolue à faire retirer le "carton jaune"

>> Efforts inlassables pour le développement durable de la pêche hauturière

>> Lutte contre la pêche INN : agissons ensemble pour faire retirer le "carton jaune"

>> Efforts continus du Vietnam contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

L’une de ses solutions clés pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est de continuer à renforcer la propagande et de sensibiliser les Comités du Parti, les organisations du Parti, les autorités, les responsables, les entreprises et les pêcheurs sur le développement durable de la pêche et la lutte contre la pêche INN.

La province se concentre sur le contrôle de tous les navires de pêche pour bien saisir leur nombre, le délai d’enregistrement, la licence d'exploitation, l’installation d’équipement VMS, leurs opérations à l'extérieur de la province... Elle se coordonne avec la Garde côtière de la 4e Région, la Marine de la Ve Région, l'escadron 28 des gardes-frontières et le département de surveillance des pêches de la zone 5 pour patrouiller, contrôler, prévenir et lutter contre la pêche INN dans les zones extracôtières et les eaux qui se chevauchent et n'ont pas été délimitées entre le Vietnam et d'autres pays de la région.

La province se coordonne avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour guider les entreprises exportant vers le marché européen. En outre, la province améliore l'efficacité de sa coopération internationale dans la prévention et la lutte contre l'exploitation INN.

VNA/CVN