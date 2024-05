Le Népal veut attirer les investissements des entreprises vietnamiennes

À l'invitation du ministre népalais des Finances Barsa Man Pun, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, au Népal et au Bhoutan, Nguyên Thanh Hai, a participé au 3 e Sommet sur l'investissement au Népal qui s'est tenu les 28 et 29 avril à Katmandou.

Dans le cadre de la visite de travail, l'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a rendu une visite de courtoisie au vice-président népalais Ram Sahaya Yadav, vice-Premier ministre népalais et ministre des Affaires étrangères, Narayan Kaji Shrestha.

L'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a exprimé sa joie devant les développements des relations bilatérales entre les deux pays.

Il a souligné son désir de partager des mesures visant à promouvoir davantage les bonnes relations traditionnelles entre les deux pays, notamment en augmentant les échanges de délégations de haut rang à tous les niveaux, en promouvant la coopération commerciale et touristique, les investissements et une coordination accrue lors des forums régionaux et internationaux.

L'année 2025 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Népal. L'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a exprimé le souhait que les deux parties se coordonnent activement pour préparer cet événement important.

Pour leur part, le vice-président Ram Sahaya Yadav et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Narayan Kaji Shrestha ont hautement apprécié le processus de Renouveau du Vietnam, ses expériences dans le développement d'une économie de marché à orientation socialiste et les réalisations en matière de développement socio-économique du Vietnam.

Promouvoir la coopération bilatérale

Appréciant la participation de l'ambassadeur Nguyên Thanh Hai au troisième Sommet sur l'investissement au Népal, le vice-président Ram Sahaya Yadav espère que l'ambassadeur sera un pont permettant aux entreprises vietnamiennes d'investir au Népal, en particulier dans les secteurs de l'hydroélectricité, des énergies renouvelables, du tourisme et de l'agriculture.

Il a également espéré que la partie vietnamienne ouvrira bientôt un vol direct entre les deux pays, contribuant ainsi à promouvoir le tourisme et la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Narayan Kaji Shrestha a affirmé que le gouvernement népalais encourageait les entreprises vietnamiennes à investir dans ce pays.

Il a également convenu de promouvoir la mise en œuvre du mécanisme de consultation politique entre les deux pays et les activités d'échange de délégations à tous les niveaux.

Il a espéré que les deux parties signeront bientôt l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA). Il a affirmé que le Népal se coordonnerait étroitement avec le Vietnam pour préparer activement le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

L’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a également travaillé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Vietnam - Népal (VNCCI) et a rencontré la communauté vietnamienne au Népal.

