Le Vietnam met en lumière la jeunesse et le secteur privé pour une ASEAN prospère

Lors du 46 e Sommet de l’ASEAN et des Sommets connexes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle essentiel de la jeunesse et du secteur privé dans l’avenir du bloc régional.

En participant, dans l’après-midi du 26 mai, à un dialogue des dirigeants de l’ASEAN et la jeunesse de la région, le chef du gouvernement vietnamien a insisté sur le rôle des jeunes, à la fois bénéficiaires et acteurs majeurs de la construction de l’ASEAN de demain.

Photo: VNA/CVN

Il a appelé les jeunes de l’ASEAN à faire preuve d’initiative et de créativité. Il les a encouragés à s’impliquer activement dans l’apprentissage, l’innovation, l’entrepreneuriat, le renforcement institutionnel, l’intégration internationale ainsi que la préservation de la paix, de la stabilité et de l’identité culturelle de l’ASEAN.

Le dirigeant vietnamien a proposé cinq axes prioritaires aux pays membres : développer une éducation ouverte, soutenir les sciences, les technologies et la transformation numérique, promouvoir l’esprit entrepreneurial, créer des espaces de dialogue pour faire entendre la voix des jeunes, et les inciter à s’engager dans la protection de l’environnement et le développement durable.

Le Vietnam, a-t-il affirmé, s’engage à accompagner l’ASEAN et à faire de la jeunesse une ressource stratégique.

Lors du Dialogue avec le Conseil consultatif des affaires de l’ASEAN (ASEAN-BAC), Pham Minh Chinh a salué les propositions du Conseil, notamment le renforcement du commerce et de l’investissement intra-ASEAN, l’amélioration de l’intégration économique, la construction d’un avenir inclusif et durable, ainsi que le développement d’une ASEAN résiliente sur le plan numérique. Il a exprimé l’espoir que ces initiatives concrétiseront une ASEAN inclusive et durable.

Le Premier ministre a exhorté l’ASEAN-BAC à continuer de porter la voix du secteur privé pour améliorer le climat des affaires régional, renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement et accélérer les transitions numérique et verte.

Il a souligné que les entreprises sont "le cœur de la croissance de l’ASEAN". Le gouvernement vietnamien, a-t-il assuré, s’efforcera de bâtir des institutions favorables, des infrastructures efficaces et une gouvernance intelligente, dans le but contribuer à faire de l’ASEAN un bloc économique dynamique, résilient, inclusif et durable, capable de s’adapter aux mutations mondiales.

VNA/CVN