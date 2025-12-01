L’Assemblée nationale débat du projet de loi sur la géologie et les minéraux

L’Assemblée nationale a poursuivi lundi 1 er décembre ses débats sur le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la géologie et les minéraux, ainsi que sur des amendements à 15 lois relatives à l’agriculture et à l’environnement.

Plusieurs députés se sont prononcés en faveur de l’inclusion d’un chapitre sur les terres rares dans le projet de loi sur la géologie et les minéraux, le jugeant indispensable au regard du contexte international et de la demande croissante en matériaux stratégiques, en énergies renouvelables et en technologies de pointe. Les terres rares sont considérées co

La députée Trinh Thi Tu Anh (de la province de Lâm Dông) a insisté sur la nécessité de garantir les normes environnementales les plus strictes, exigeant une technologie de traitement en circuit fermé, une surveillance continue et un traitement des déchets conforme aux normes internationales.

Elle a par ailleurs proposé que seules les entreprises disposant des capacités technologiques, financières et environnementales suffisantes soient autorisées à exploiter les terres rares.

Le député Nguyên Tâm Hung (Hô Chi Minh-Ville) a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle des exportations et du niveau de transformation national, afin d’empêcher l’exportation de matières premières et la dépendance aux technologies étrangères.

Il a également suggéré d’instaurer une procédure d’approbation de la sécurité économique et technologique pour les projets d’extraction et de traitement des terres rares.

Concernant le projet de loi modifiant et complétant 15 lois relatives à l’agriculture et à l’environnement, la députée Nguyên Thi Lan (Hanoi) a proposé de renforcer les capacités du système vétérinaire en matière de lutte contre les maladies et de protection de la santé publique.

Elle a insisté sur l’importance de coordonner les secteurs de la santé, des services vétérinaires et de l’environnement pour une meilleure gestion des maladies et un renforcement des capacités de contrôle.

Le député Hà Sy Dông (Quang Tri) a proposé de réformer le cadre juridique afin de garantir des procédures de gestion plus efficaces et transparentes, et de renforcer le contrôle de la mise en œuvre par des mécanismes économiques, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des mesures administratives.

L’Assemblée nationale a également approuvé l’ajout de sept points à l’ordre du jour de sa dixième session, notamment des projets de résolution sur le développement énergétique national, les politiques de développement pour Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, et des projets d’infrastructure clés tels que l’autoroute Vinh-Thanh Thuy.

