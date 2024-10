Plus de 51 millions de personnes ont un emploi en neuf mois

La population active âgée de plus de 15 ans a atteint 52,5 millions de personnes, soit une hausse de 210.600 en glissement annuel. Le taux d'activité s'établit à 68,5%.

Pham Hoài Nam, directeur du Département des statistiques de la population et du travail, a souligné que malgré une tendance positive dans le recrutement, le marché du travail ne connaît pas un développement durable, notamment en raison de la proportion élevée des emplois informels. Plus précisément, la proportion de travailleurs occupant un emploi informel au cours des trois premiers trimestres s'élevait à 64,6%, marquant une légère baisse de 0,3 point de pourcentage sur un an.

En ce qui concerne la rémunération, le revenu moyen des travailleurs a progressé de 7,4% en glissement annuel, atteignant 7,6 millions de dôngs par mois (équivalent à 305 USD).

Bien que le marché du travail poursuive sa tendance de reprise, l'offre de main-d'œuvre présente encore des lacunes et limites, ne répondant pas à la demande d'un marché du travail moderne, flexible, durable et intégré, a estimé Nguyên Hoài Nam.

Selon le rapport "Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2024" publié par l'Organisation internationale du travail (OIT), le taux de chômage mondial des jeunes en 2023 s'élevait à 13%, et devrait baisser à 12,8% pour 2024 et 2025.

Au Vietnam, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans au troisième trimestre 2024 se situe à 7,75%, un chiffre inférieur à la moyenne mondiale mais qui reste néanmoins préoccupant.

