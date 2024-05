Les Cuu dinh inscrits au registre "Mémoire du monde" de l'UNESCO

Lors de la 10 e réunion du Comité régional du Programme "Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique" (MOWCAP) tenue en Mongolie, les Cuu dinh , un ensemble de neuf urnes dynastiques de la dynastie des Nguyên dans la citadelle impériale de Huê, ont été inscrites au registre "Mémoire du monde" avec un vote unanime de 23/23. Il s'agit d'une grande fierté pour le Vietnam et pour la province de Thua Thiên Huê en particulier.

Situées devant le Temple dynastique, derrière le Pavillon de la Splendeur au Sud-Ouest de la cité impériale, les Cuu dinh sont considérées aujourd'hui comme les plus précieuses œuvres de Huê et, plus généralement, du Vietnam. Elles furent réalisées à la fin de l'année 1835 sous le règne de l'empereur Minh Mang (1820-1841) afin de concrétiser les souhaits d'existence éternelle de la dynastie et de prospérité du pays.

Photo : VNA/CVN

Chacune porte le nom d'un empereur honoré au sein du temple dynastique. Ainsi, l'urne Cao, ou Urne de la Grandeur, est dédiée au fondateur de la dynastie, Thê Tô Cao, nom dynastique posthume de l'empereur Gia Long ; Nhân, Urne de la Vertu, à Thanh Tô Nhân c'est-à-dire l'empereur Minh Mang, et Chuong, Anh, Nghi, Thuân et Tuyên, aux empereurs Thiêu Tri, Tu Duc, Kiên Phuoc, Dông Khanh et Khai Dinh.

Chacune comporte 17 motifs traditionnels tels qu'étoiles, fleuves, montagnes, mers, navires, produits maritimes ou forestiers précieux du Vietnam... Cao porte le canal Vinh Tê, le fleuve de Sai Gon, le Mékong et la rivière des Parfums, Nhân, la rivière des Parfums et le mont impérial Ngu... Ces neuf urnes dynastiques sont ni plus ni moins qu'une véritable encyclopédie sur le pays et le peuple du Vietnam.

Pendant la période féodale, dans les pays orientaux comme le Vietnam, l'urne symbolisait l'autorité du roi. L'ensemble de neuf urnes dynastiques datant de la dynastie des Nguyên, a été reconnu "Trésor national" en 2012.

Âgés de 186 années désormais, ces précieux héritages sont incroyablement bien préservés malgré du temps.

Les patrimoines documentaires du registre "Mémoire du monde" de l'UNESCO sont des documents ayant une valeur particulière et une grande influence dans le monde.

Les gravures sur bois de la dynastie Nguyên sont devenues le premier patrimoine documentaire mondial du Vietnam reconnu par l'UNESCO. Les stèles à Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature), les gravures sur bois de la pagode Vinh Nghiêm, les "châu ban" de la dynastie des Nguyên... ont également été répertoriés dans cette liste.

VNA/CVN