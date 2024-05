Exposition de photos sur la Victoire de Diên Biên Phu au Laos

L'exposition présente 200 photos documentaires divisées en quatre parties. La première se concentre sur la campagne hiver-printemps de 1953-1954. La deuxième met en lumière les évolutions de la campagne de Diên Biên Phu du 13 avril au 7 mai 1954, la troisième sur le processus de coopération entre l'armée et les peuples lao et vietnamiens dans la lutte contre l'impérialisme américain et ses laquais de 1955 à 1975, et la quatrième sur le processus de protection, de construction et de développement des deux pays depuis 1975.

Selon le général de corps d'armée Vongkham Phommakone, vice-ministre lao de la Défense, la Victoire de Diên Biên Phu a non seulement ouvert une nouvelle ère dans le mouvement de libération nationale de l'armée et du peuple lao, mais a également eu une signification très importante dans la cohésion de l'alliance de combat Laos - Vietnam, symbole de la grande amitié, de la solidarité spéciale entre les deux pays.

L'exposition se poursuit jusqu'au 31 mai.

