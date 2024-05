Téléfilm 2024 aura lieu en juin à Hô Chi Minh-Ville

Le 12 e Salon international des technologies cinématographiques et de télévision du Vietnam - Téléfilm 2024 - aura lieu du 6 au 8 juin au Centre d’exposition et de réunion de Saigon à Hô Chi Minh-Ville.

>> Telefilm 2020 se tiendra à Hô Chi Minh-Ville

>> Plus de 300 compagnies attendues à l’exposition Téléfilm Vietnam 2023

En tant qu'événement annuel, Téléfilm 2024 rassemble de nombreuses entreprises, producteurs et fournisseurs de premier plan dans le domaine des technologies cinématographiques et de télévision du Vietnam et du monde.

C'est également un endroit idéal pour échanger des technologies cinématographiques et de télévision, des dispositifs d'application créative et des services associés.

L'événement de cette année devrait réunir plus de 300 entreprises de plus de 25 pays et territoires à travers le monde.

Ils vont présenter des contenus et des scripts, des équipements et des technologies, les jeux, des services de post-production, des technologies de soutien…

VNA/CVN