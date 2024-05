Un multiplex célèbre le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Un pont télévisé "Sous le drapeau de la détermination à combattre" entre Diên Biên, Hanoi, Thanh Hoa, Kon Tum et Hô Chi Minh-Ville a eu lieu dans la soirée du dimanche 5 mai, à la veille du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954-2024).

Organisé par la Télévision du Vietnam, l’événement a réuni notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh, les anciens présidents de la République Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang, l’ancien président de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, la présidente intérimaire de la République, Vo Thi Anh Xuân, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et la permanente du Secrétariat du Comité central du Parti, Truong Thi Mai.

Lors du multiplex dont l’intitulé s’inspire du drapeau "Détermination à combattre et à vaincre" envoyé au front le 22 décembre par le président Hô Chi Minh, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres délégués ont remis des insignes de souvenir aux vétérans, anciens volontaires et travailleurs civiques ayant pris part à la campagne de Diên Biên Phu.

Le programme a emmené les téléspectateurs à travers de nombreux lieux emblématiques : la colline D1 (Dominique 2 pour les Français) à Diên Biên, la tour du drapeau de Thu Ngu à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Thanh Hoa et Kon Tum, avec les souvenirs indélébiles d’un temps de guerre.

Diên Biên Phu, un nom qui n’est pas seulement écrit dans les documents historiques mais aussi connu dans le monde entier grâce à la célèbre bataille du même nom, un affrontement de la guerre d’Indochine qui se termina le 7 mai 1954 par la victoire totale de l’armée vietnamienne.

Cette victoire décisive qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde" du pays sur les forces françaises, marqua tournant décisif qui a sonné le glas de la présence coloniale française en Indochine et ouvert la voie à la signature des Accords de Genève, puis à la résistance anti-américaine pour la libération totale du Sud et la réunification nationale.

