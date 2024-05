Campagne de Diên Biên Phu : quand les peintres vietnamiens voient grand

La Victoire de Diên Biên Phu qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde" a été recréée de manière vivante et majestueuse à travers le langage artistique du cyclorama peint sur les murs du 2 e étage du Musée de la Victoire historique de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord).

Photo : VA-BP/CVN

Intitulé "Campagne de Diên Biên Phu", il est considéré comme un miracle des beaux-arts vietnamiens; c'est aussi la fierté du Vietnam qui montre l'esprit de "l'histoire du Vietnam doit être exprimée et recréée par le peuple vietnamien".

Un miracle des beaux-arts vietnamiens

Le terme "panorama" est souvent utilisé pour représenter des paysages ou recréer des champs de bataille. Dans le monde, il en existe deux célèbres de F. Roubaud que sont "Bataille de Borodino" exposé au Musée à Moscou, et "Panorama de Sébastopol" au Musée de Sébastopol en Ukraine.

Au Vietnam, il s’agit du premier tableau panoramique d’une bataille militaire.

En 2014, le peintre Nguyên Van Mac, directeur de la Société de conservation du patrimoine culturel, a proposé de dessiner un croquis de cette peinture. Début 2019, après de nombreuses modifications et ajouts, le croquis a été approuvé par les autorités compétentes. Après plus de deux ans de travail acharné et de dévouement, les travaux ont été terminés en 2021.

Photo : Musée de la Victoire historique de Diên Biên Phu/CVN

Cette peinture à l'huile sur toile dispose de dimensions impressionnantes : 132 m de longueur et 20,5 m de hauteur. Elle dispose d’une superficie totale de plus de 3.200 m².

Près de 200 peintres talentueux ont passé près de 1.000 jours de travail pour créer cette œuvre d'art, unique au Vietnam ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Elle comprend plus de 4.500 personnages et dévoile les paysages majestueux du Nord-Ouest.

Le tableau présente quatre scènes dénommées "La préparation du combat", "Le prélude majestueux", "L’affrontement historique" et "La victoire finale". Toutes les images et tous les événements sont liés et connectés au fur et à mesure que la campagne progresse.

Photo : CPV/CVN

Au-delà d’une œuvre d’art, ce tableau constitue un document historique précieux qui satisfait non seulement les visiteurs désireux de mieux comprendre les phases de la bataille, mais lance aussi un message de paix et d’amitié entre les peuples.

Nguyên Van Mac a exprimé avec émotion : "Nous sommes allés dans de nombreux endroits pour rencontrer des anciens combattants, des familles dont les proches sont morts lors de la campagne de Dien Biên Phu pour collecter des informations et des images, notamment des portraits de vétérans. Ainsi, la plupart des portraits de "Soldats de Diên Biên"» apparus dans cette œuvre sont de véritables personnages".

L'œuvre panoramique "Campagne de Diên Biên Phu" a remporté le premier prix du Prix de l'Association des beaux-arts du Vietnam 2022 et le prix spécial pour la composition et la promotion d'œuvres littéraires, artistiques et journalistiques sur le thème "Étudier et suivre l'idéologie, la morale et le style de Hô Chi Minh" pour la période 2021 - 2023.

CPV/VNA/CVN