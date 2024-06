Les crevettes en tête des exportations de produits aquacoles

La valeur des exportations de crevettes vietnamiennes est estimée à 1,3 milliard d’USD sur les cinq premiers mois de 2024, soit une hausse de 7% par rapport à la même période de l’année dernière. Les crevettes figurent dans le top des produits aquacoles les plus exportés du Vietnam.

Selon le rapport de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les crevettes à pattes blanches représentent 75% du total des exportations, ce qui équivaut à 935 millions d’USD, soit une hausse de 21%. Les crevettes tigrées représentent 12% de ces exportations, pour un chiffre d’affaires de 155 millions d’USD, en légère hausse de 10% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les homards représentent plus de 8% du chiffre d’affaires, soit plus de 100 millions d’USD, une augmentation de plus de 70 fois par rapport à la même période de l’année dernière. D’autres espèces de crustacés ont également connu une croissance significative sur les cinq premiers mois de 2024.

Le suivant au classement est le pangasius avec une valeur d’exportations estimée à 757 millions d’USD, soit une hausse de 4% par rapport à la même période de l’année dernière. Au troisième rang se hisse le thon, avec un chiffre d’affaires de 388 millions d’USD sur les cinq premiers mois de l’année, en hausse de 22% par rapport à la même période de l’année dernière.

Selon ces chiffres, la Chine a détrôné les États-Unis pour devenir le plus important importateur de crevettes vietnamiennes, représentant 20% du total des exportations. Les exportations vers les États-Unis représentent 17,4%, en hausse de 4%. Les exportations vers le Japon ont connu une baisse de 3% alors que les exportations vers l’Union européenne augmentent de 1% seulement. Les exportations vers les marchés canadien, britannique et russe enregistrent en revanche des hausses respectives de 51%, 15% et 332%.

Lors du Congrès annuel des membres de la VASEP, tenu le 10 juin dans la mégapole du Sud, Truong Dinh Hoè, secrétaire général de l’association estime que les possibilités de relance de l’économie mondiale en 2024 resteront compliquées du fait que l’inflation dans plusieurs pays ne s’arrêtera probablement pas et que les confits politiques dans le monde s’intensifieront. Néanmoins, les exportations de produits aquacoles devraient malgré tout progresser d’ici fin 2024, moment auquel la demande pour ces produits devrait croître à l’occasion des festivités de fin d’année, portant ainsi l’objectif à 10 milliards d’USD pour l’exportation de produits aquacoles du Vietnam.

Texte et photos : Truong Giang/CVN