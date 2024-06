Hô Chi Minh-Ville

Développement de l’agriculture urbaine associée à la transformation numérique

>> Accélérer la transformation numérique dans l'agriculture

>> Hô Chi Minh-Ville: près de 400 exposants à HCMC FOODEX 2024

L’événement, organisé annuellement par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, vise à promouvoir des produits agro-alimentaires de haute qualité, des produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit), à tisser des lien entre consommateurs, producteurs, entreprises et scientifiques, contribuant au développement d’une agriculture urbaine durable et efficace.

En mai 2024, Hô Chi Minh-Ville comptait 143 produits qui répondaient aux normes OCOP 3 étoiles ou plus. Parmi ceux-ci, 36 répondent aux normes 4 étoiles et 107 aux normes 3 étoiles. Certains produits de la ville sont en cours d'examen, d'évaluation et de contrôle de qualité selon les normes 5 étoiles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une variété de produits OCOP, allant des légumes, des fruits, des orchidées et du miel aux produits imprégnés de l'identité culturelle locale.

Ce salon est également un lieu pour présenter des modèles d'agriculture urbaine efficaces, appliquant la haute technologie dans la production, la gestion et l'écoulement des produits agricoles. Ils contribuent à améliorer la productivité, la qualité, à réduire les coûts et à protéger l'environnement, en particulier les modèles de biotechnologies, d'élevage de haute technologie, de culture... associés à la transformation numérique (IoT - Internet des objets, drones...).

Sont également prévus deux ateliers thématiques : "Activités d'élevage (soins, incubations, reproduction des variétés) et réglementation de gestion des animaux d'ornement, comme base d'élaboration d'un projet de règlement temporaire sur la gestion de l'élevage de chiens et de chats à Hô Chi Minh-Ville" et "Transformation numérique dans le secteur économique des coopératives associée au développement de l'agriculture urbaine".

Texte et photos : Truong Giang/CVN