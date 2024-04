Rebond des exportations de crevettes vers les principaux marchés

>> Le nécessaire verdissement de l'industrie crevettière nationale

>> Rebond des exportations de crevettes vietnamiennes aux États-Unis et en Chine

>> Conclusions préliminaires sur une enquête antisubventions concernant des crevettes du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Département général des douanes, les exportations de crevettes sont estimées à 620 millions d'USD entre janvier et mars, soit une hausse de 24% sur un an. À noter que les revenus provenant des expéditions vers les marchés américain et chinois devraient augmenter respectivement de 26% et 140%.

Concernant le marché chinois, Kim Thu de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), a déclaré que la Chine avait réduit ses importations en provenance de l'Équateur, son plus grand fournisseur de crevettes, et augmenté celles en provenance du Vietnam.

Sur ce marché, le Vietnam est confronté à des fournisseurs concurrents. Cependant, de nombreux acheteurs chinois considèrent les crevettes vietnamiennes comme étant de meilleure qualité que celles de l'Équateur et de l'Inde, et acceptent donc des prix plus élevés.

Photo : VNA/CVN

Aux États-Unis, les experts de l’industrie de la crevette affirment que les ventes de produits aquatiques frais et surgelés sur ce marché devraient se stabiliser en 2024, après avoir été confrontées à de nombreuses difficultés en 2023 en raison de l’inflation et du resserrement des dépenses de la population. Comparé à certains des principaux fournisseurs de crevettes des États-Unis, à savoir l’Inde, l’Équateur et la Chine, le Vietnam est considéré comme plus prometteur, surtout dans le contexte où ses relations diplomatiques avec les États-Unis se développent bien.

Un avantage concurrentiel

Selon un représentant de la VASEP, les produits transformés à base de crevettes à haute valeur ajoutée représentent 40 à 45% de la valeur annuelle totale des exportations de crevettes. Le niveau de transformation est élevé, ce qui constitue un avantage concurrentiel pour les entreprises vietnamiennes sur le marché japonais.

Il est toutefois conseillé au secteur de poursuivre ses efforts, car la concurrence des autres pays reste féroce.

Selon Hô Quôc Luc, ancien président de la VASEP, les produits vietnamiens à base de crevettes sont de bonne qualité, mais leurs prix sont élevés.

Il est donc recommandé aux crevetticulteurs et aux exportateurs de rechercher des mesures permettant à la fois de maintenir la qualité et de réduire les coûts de production.

VNA/CVN