Les combattants de MMA visent haut dans les arènes asiatiques de 2026

Les combattants vietnamiens d’arts martiaux mixtes visent à remporter le plus grand nombre de médailles possible aux 20 es Jeux asiatiques (ASIAD 20) et aux 6 es Jeux asiatiques en salle et des arts martiaux (AIMAG 6), deux grands rendez-vous sportifs de 2026.

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Photo : CTV/CVN

Les combattantes Nguyên Vu Quynh Hoa, Duong Thi Thanh Binh et Lo Thi Phung sont devenues des visages remarquables après des performances exceptionnelles dans les tournois nationaux et les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Nguyên Vu Quynh Hoa est la championne en titre de la catégorie féminine des 52 kg du Lion Championship, la plus grande série de MMA du pays, et a également remporté une médaille de bronze aux SEA Games Est en Thaïlande.

Duong Thi Thanh Binh figurait parmi les meilleures combattantes de la catégorie des 54 kg du Lion Championship avant de remporter une médaille d’argent en Thaïlande.

Lo Thi Phung, après avoir dominé la scène locale, a décroché l’or dans la catégorie féminine des 49 kg aux Championnats d’Asie en janvier, offrant ainsi à l’équipe vietnamienne des arts martiaux mixtes son premier titre de l’année 2026.

Ngô Duc Quynh, président de la Fédération vietnamienne des arts martiaux mixtes (VMMAF), a salué leurs performances et s’est dit convaincu de leur potentiel de progression.

Il a ajouté qu’en 2026, la VMMAF offrira aux athlètes la possibilité de participer à des compétitions nationales et internationales afin de perfectionner leurs compétences et d’améliorer les résultats du Vietnam à l’ASIAD 20 et aux AIMAG 6.

Quỳnh Hoa a déclaré que représenter le Vietnam aux Jeux était un "grand honneur". "Je ferai de mon mieux pour m’entraîner dur et optimiser ma condition physique afin d’obtenir d’excellents résultats, pour moi-même et pour le Vietnam", a-t-elle ajouté.

Les athlètes masculins font également partie du plan, avec les meilleurs combattants nationaux dont Bàn Van Hoàng (77 kg), Vo Vu Lê (54 kg), Trân Ngoc Luong (65 kg), Quàng Van Minh (65 kg) et Luu Duc Manh (60 kg).

Trân Ngoc Luong et Quàng Van Minh sont champions des SEA Games, tandis que Luu Duc Manh est médaillé de bronze asiatique.

Etant deux des événements sportifs les plus importants de 2026, les ASIAD 20 se tiendront en septembre au Japon et les AIMAG 6 auront lieu en décembre en Arabie saoudite.

VNA/CVN