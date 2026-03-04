Le Vietnam prêt à affronter l'Inde à la Coupe d'Asie

L'Inde sera le premier adversaire du Vietnam dans le groupe C de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026, le 4 mars en Australie. Cette compétition se déroule lors de la deuxième participation de l'équipe à une Coupe du monde.

Photo : Lao Đông/CVN

Dans l'autre match, le Japon, une des meilleures équipes du groupe, affrontera l'équipe taïwanais.

L'entraîneur Mai Duc Chung a déclaré que dans ce groupe, le Japon est le principal rival, évoluant à un niveau supérieur à celui des autres équipes. Le Vietnam doit impérativement prendre des points contre l'équipe taiwanais et l'Inde pour décrocher la deuxième place du groupe et ainsi se qualifier pour le tour suivant.

Il s'est dit convaincu que son équipe, actuellement 36e mondiale après avoir terminé première du groupe E des qualifications, poursuivrait sur sa lancée pour atteindre sa dixième phase finale consécutive, synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Il a précisé que l'objectif principal du Vietnam en Australie serait de se qualifier pour la prochaine édition de la compétition mondiale au Brésil.

S'adressant aux journalistes après son entraînement du 1er mars, la milieu de terrain Nguyen Thi Bich Thuy a déclaré que toute l'équipe était prête et impatiente de participer au tournoi.

"Ce sera ma troisième participation à ce championnat continental. Heureusement, je suis en pleine forme et j'ai hâte de jouer", a affirmé Thuy, lauréate du Ballon d'Or Vietnam 2025.

"Nos adversaires dans cette compétition ne seront pas des adversaires faciles, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. J'espère bénéficier d'un soutien indéfectible des supporters en Australie et au Vietnam tout au long de notre parcours". Nguyên Thi Bich Thuy avait inscrit le but décisif du Vietnam lors de la victoire 2-1 contre le Taipei-Chine lors du match de barrage de la précédente édition en Inde. Cette victoire a propulsé le Vietnam vers une Coupe du monde en 2023.

"Ce sera formidable d'écrire une nouvelle page de fierté pour le football vietnamien sur la scène internationale", a-t-elle déclaré.

Constatant l'essor fulgurant du football féminin au Vietnam et dans le monde ces dernières années, la capitaine Huynh Nhu s'est dite confiante quant à une nouvelle progression. L'attaquante espère ajouter des buts à son palmarès, après ceux inscrits lors de la Coupe d'Asie il y a quatre ans, où le Vietnam avait atteint les quarts de finale.

"C'est la troisième fois que je participe à ce tournoi, et chaque année, je constate une grande évolution. En particulier, le niveau des équipes de la région s'est considérablement resserré, et l'écart entre elles se réduit progressivement. Cela a accru la compétitivité et rendu le tournoi passionnant, a assuré Huynh Nhu. J'espère que cette édition du tournoi sera encore plus disputée et que l'écart entre les équipes sera moins important. Cela offrira un spectacle de haut niveau et attirera de nombreux supporters au stade pour assister aux matchs et encourager les équipes. Notre objectif principal dans ce tournoi est de nous qualifier pour la phase finale. Ensuite, nous viserons une place pour la Coupe du monde".

Contrainte de déclarer forfait pour l'édition 2022 à domicile suite à une épidémie de COVID-19 au sein de l'équipe, l'Inde était déterminée à décrocher son billet pour l'Australie.

Telle était leur motivation qu'à l'issue des qualifications du Groupe B, l'Inde est rentrée chez elle en tant que première du groupe avec un score parfait de 12 points.

L'Inde occupe actuellement la 67e place du classement mondial.

La Coupe d'Asie sera un défi de taille pour la nouvelle sélectionneuse Amelia Valverde, qui a pris les rênes de l'équipe en janvier lors d'un stage d'entraînement en Turquie.

"Personnellement, je prends cela comme une grande responsabilité, comme je l'ai dit dès le début. Je suis très enthousiaste, mais je ne veux pas me laisser guider uniquement par mes émotions. Je suis pleinement conscient de l'enjeu du tournoi qui nous attend, a déclaré Valverde à the-afc.com. Je sens que le groupe est extrêmement motivé. Nous avons encore du temps, et la clé sera de maîtriser nos émotions et de gérer tout ce que nous ressentons. Nous avons un groupe qui travaille de façon spectaculaire et qui s'entraîne très bien. Plus nous nous entraînons efficacement, plus nous nous rapprochons d'une performance de haut niveau. C'est là que se concentrent notre énergie et notre attention actuellement".

L'arbitre de la rencontre, Kim Yu Jeong (République de Corée), sera le sélectionneur. Le coup d'envoi sera donné à 18h00 au HBF Park Stadium de Perth.

VNA/CVN