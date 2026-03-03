L'équipe féminine vietnamienne de futsal décroche le bronze aux Championnats d'Asie du Sud-Est

Le Vietnam a battu l’Indonésie 4-1 lors du match pour la troisième place, décrochant ainsi la médaille de bronze au Championnat féminin de futsal de l’ASEAN 2026.

Photo : FA Thaïlande/CVN

L’Indonésie a ouvert le score grâce à Nisman à la 21e minute de la seconde période, mais la réaction vietnamienne ne s’est pas fait attendre. Thanh Ngân a rapidement égalisé, avant que Thuy Trang puis Biên Thi Hang ne marquent coup sur coup, permettant au Vietnam de prendre le contrôle du match.

En fin de rencontre, l’Indonésie a tenté un pari risqué en adoptant une tactique de gardienne-joueuse afin de créer une supériorité numérique offensive. Cette stratégie s’est toutefois révélée infructueuse, Phuong Anh scellant définitivement la victoire vietnamienne d’une frappe lointaine dans le but vide pour porter le score à 4-1.

Sous la direction de l’entraîneur Nguyên Dinh Hoàng, la sélection vietnamienne a conclu le tournoi sur une note positive, décrochant une médaille de bronze amplement méritée.

Organisé du 24 février au 2 mars à Nakhon Ratchasima (Thaïlande), le tournoi a réuni sept équipes de la région.

VNA/CVN