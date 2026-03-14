L’équipe féminine vietnamienne de beach handball se qualifie pour Mondial 2026

L’équipe féminine vietnamienne beach handball a décroché son billet pour les Championnats du monde de beach handball de l’IHF 2026, qui se dérouleront du 23 au 28 juin à Zagreb, en Croatie.

>> Les Vietnamiennes championnes d’Asie du Sud-Est de handball en salle

>> Les athlètes vietnamiens veulent défendre leur rang aux Jeux mondiaux 2025

>> L’équipe féminine vietnamienne de handball s’élève vers la gloire régionale

Photo : CTV/CVN

La Fédération vietnamienne de handball a annoncé que l’équipe s’est vu attribuer une place aux Championnats du monde de beach handball 2026 par la Fédération internationale de handball (IHF).

La compétition réunira 16 meilleures équipes nationales de beach handball du monde. À ce jour, neuf équipes sont confirmées : la Croatie (pays hôte), l’Allemagne (championne en titre), le Vietnam, les Philippines, l’Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la Grèce. Les places restantes seront attribuées lors des compétitions régionales.

Le Vietnam s’est qualifié pour le tournoi féminin des Championnats du monde de beach handball après avoir remporté le Championnat d’Asie féminin de beach handball 2025.

Lors de ce tournoi continental organisé à Oman, le Vietnam a battu les Philippines 2-0 en finale pour remporter la médaille d’or, signant ainsi son troisième titre asiatique consécutif. L’équipe avait également remporté le championnat en 2022 et 2023.

Le Championnat du monde masculin de beach handball 2026 se déroulera simultanément en Croatie, mais l’équipe masculine vietnamienne n’a pas obtenu de qualification pour le tournoi masculin.

VNA/CVN