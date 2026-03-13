Van Su nominée pour le prix du plus beau but de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC

L’attaquante vietnamienne Ngân Thi Van Su a été nominée par la Confédération asiatique de football (AFC) pour le prix du plus beau but de la phase de groupes de la Coupe d’Asie féminine de la Confédération asiatique de football (AFC) 2026.

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Photo : VFF/CVN

Son premier but lors du match de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC opposant le Vietnam à l’Inde, qui s’est soldé par une victoire 2-1 du Vietnam, a permis à l’attaquante vietnamienne de figurer parmi les buteuses les plus remarquables du tournoi.

"Un but en pleine lucarne est toujours un régal pour les yeux. Ngân Thi Van Su a décoché une frappe sensationnelle qui a survolé la défense de Panthoi Chanu, pourtant bien placée, pour se loger dans la lucarne", a écrit l’AFC sur son site web.

Outre Ngân Thi Van Su, plusieurs autres joueuses de renom étaient en lice pour le prix du plus beau but, notamment Myong Yu Jong (République populaire démocratique de Corée), Wang Shuang (Chine), Park Soo Jeong (République de Corée), Su Yu Hsuan (Taipei chinois), Yuzuki Yamamoto (Japon), Mun Eun Ju (République de Corée), Sam Kerr (Australie), Dildora Nozimova (Ouzbékistan) et Manisha Kalyan (Inde).

Van Su était également la seule joueuse de l’équipe vietnamienne à avoir marqué durant le tournoi. Elle a inscrit deux buts, contribuant ainsi à la victoire du Vietnam face à l’Inde (2-1) lors de leur premier match du groupe C.

Cependant, l’équipe du sélectionneur Mai Duc Chung a ensuite subi une défaite (0-1) contre le Taipei chinois et une autre (0-4) face au Japon, mettant ainsi fin à son aventure dès la phase de groupes.

Malgré la défaite, Mai Duc Chung a salué l’esprit combatif de ses joueuses face à une équipe mieux classée. "Le Japon est une équipe très forte, d’un niveau bien supérieur au nôtre, mais nos joueuses ont tout donné. Leur performance d’aujourd’hui mérite d’être reconnue".

La phase de groupes de ce tournoi s’est conclue par de nombreux buts spectaculaires, allant de coups francs précis et d’actions individuelles brillantes à de puissantes frappes lointaines. Sur cette base, l’AFC a sélectionné plusieurs buts remarquables pour les soumettre au vote des supporters.

La nomination de Van Su pour le plus beau but de la phase de groupes de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026 confirme son statut de professionnelle reconnue sur la scène continentale et fait la fierté des supporters vietnamiens.

VNA/CVN