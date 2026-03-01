Après les SEA Games 33, le Vietnam vise plus haut

À peine les XXXIII es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) achevés, le sport vietnamien se tourne déjà vers les XX es Jeux asiatiques (ASIAD 20) au Japon, avec l’espoir que de nouveaux mécanismes viennent renforcer la motivation et la performance des athlètes.

Après les SEA Games 33 organisés en décembre dernier en Thaïlande, les sélections nationales ont immédiatement intensifié leur préparation en vue des ASIAD 20. Début janvier, la direction de l’Administration vietnamienne des sports, en coordination avec les services techniques, a tenu une réunion pour passer en revue les effectifs et ajuster les plans de préparation.

De la scène régionale à l’arène asiatique

De nombreuses disciplines ont brillé aux SEA Games 33, décrochant des médailles d’or en athlétisme, natation, haltérophilie, tir sportif, gymnastique, karaté ou taekwondo. Toutefois, dominer la scène régionale ne garantit pas automatiquement le succès à l’échelle continentale. Conscientes de cet écart de niveau, les équipes nationales ont rapidement repris le cycle d’entraînement afin de sélectionner les athlètes les plus adaptés, choisir les épreuves stratégiques et viser le pic de forme au bon moment.

Les signaux positifs ne manquent pas. La tireuse Trinh Thu Vinh a notamment marqué les esprits en réalisant 242,7 points en finale du 10 m pistolet à air féminin, établissant un nouveau record des SEA Games. Cette performance dépasse même les 242,1 points réalisés par l’Indienne Palak Gulia lors de l’ASIAD 19. Néanmoins, évoluer sur la scène asiatique, face aux meilleures tireuses de la République de Corée ou d’Inde, s’accompagne d’une pression bien plus intense : la moindre hésitation peut suffire à faire basculer une médaille.

La sélection de natation nourrit également de fortes ambitions pour l’ASIAD 20, portée par un mélange de jeunes talents prometteurs et de nageurs expérimentés. Mais l’analyse des performances révèle l’ampleur du défi à relever. Aux SEA Games 33, Nguyên Huy Hoàng a remporté l’or du 1.500 m nage libre en 15 min 19 sec 58. Lors des ASIAD 19, la médaille de bronze masculine sur la même distance est revenue au Japonais Shogo Takeda en 15 min 03 sec 29. Un écart de 16 secondes, qui souligne clairement la difficulté de combler le fossé au niveau continental.

Après avoir rempli ses objectifs aux SEA Games 33, le sport vietnamien a clairement défini ses priorités pour 2026 : concentrer les investissements sur les disciplines clés des ASIAD et des Jeux olympiques, améliorer la qualité de l’entraînement, de la formation et de la compétition, renforcer l’application des sciences et des technologies dans la préparation, la médecine du sport, et surtout viser des résultats élevés sur les scènes régionale et internationale. L’objectif affiché est ambitieux : intégrer le Top 20 des nations lors des prochains Jeux asiatiques.

Il est évident que l’écart de niveau entre les athlètes vietnamiens et l’élite continentale ne pourra être comblé qu’à travers des programmes de préparation ciblés, une méthodologie d’entraînement scientifique et un système de soutien solide. Une nouvelle encourageante pour le sport vietnamien est l’adoption du décret gouvernemental N°349/2025, signé le 30 décembre 2025 et entrant en vigueur le 15 février, qui fixe un nouveau cadre de régimes et de politiques en faveur des membres des équipes sportives en stage et en compétition. Ce texte devrait entraîner des changements significatifs.

Une source de motivation puissante

En premier lieu, le nouveau décret revalorise les indemnités journalières de préparation et améliore le régime nutritionnel. Les entraîneurs et les athlètes des équipes nationales percevront respectivement 1,1 million de dôngs et 550.000 dôngs par personne et par jour. Le budget nutritionnel des membres des équipes nationales est fixé à 400.000 dôngs par jour, avec la possibilité d’un niveau supérieur pour les groupes prioritaires préparant les grandes compétitions internationales, selon des durées définies.

Au-delà de l’augmentation des rémunérations, ces nouvelles mesures apportent surtout une sécurité et une sérénité accrues aux talents du sport vietnamien. Les athlètes mettant un terme à leur carrière pourront bénéficier de conseils et d’un accompagnement pour la reconversion professionnelle, conformément à la réglementation. Les médaillés des Jeux olympiques et des ASIAD disposeront également de nouvelles opportunités de carrière dans le domaine sportif, sous réserve de remplir les conditions requises. Si ce mécanisme ne résout pas tous les cas, il permet néanmoins aux athlètes de mieux se projeter dans l’après-carrière.

Pendant de nombreuses années, les équipes nationales ont rencontré des difficultés pour intégrer durablement des médecins et du personnel médical dans les stages de préparation. Le nouveau décret inclut désormais ces professionnels parmi les bénéficiaires des régimes prévus, ouvrant ainsi la voie à un accompagnement médical continu et structuré, plutôt qu’à des interventions ponctuelles en situation d’urgence.

Point crucial, les récompenses financières accordées aux médailles majeures connaissent également une nette revalorisation. Une médaille d’or rapportera respectivement 3,5 milliards de dôngs aux Jeux olympiques, 400 millions aux Jeux olympiques de la jeunesse, 250 millions aux ASIAD et 54 millions aux SEA Games. Une reconnaissance jugée pleinement méritée, appelée à renforcer la détermination et la motivation des athlètes de haut niveau.

Avec l’entrée en vigueur de ce nouveau cadre, les acteurs du sport vietnamien espèrent voir les athlètes nationaux franchir un cap sur la scène asiatique et s’affirmer à l’échelle mondiale.

D’ici 2028, les sportifs vietnamiens s’engageront dans un nouveau cycle de préparation, jalonné par les ASIAD 20, les SEA Games 34 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Grâce à ces nouvelles politiques, les athlètes bénéficieront de revenus plus stables, d’une motivation durable, d’une professionnalisation accrue de la formation, contribuant ainsi à rehausser le statut du sport vietnamien sur la scène internationale.

