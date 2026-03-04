Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026

Le Vietnam décroche une victoire cruciale pour son entrée en lice

Le Vietnam a entamé sa campagne du Groupe C de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026 de manière spectaculaire, par une victoire serrée face à l’Inde (2-1) à Perth, en Australie, le 4 mars.

Photo : VFF/CVN

Dès le coup d’envoi, les Vietnamiennes ont dominé la possession du ballon, multipliant les attaques sur les ailes et mettant constamment sous pression la défense indienne.

L’ouverture du score est intervenue à la 30ᵉ minute, lorsque Van Su, faisant preuve de sang-froid à l’entrée de la surface, a enroulé une frappe précise dans la lucarne, offrant ainsi l’avantage au Vietnam.

L'Inde a égalisé à la 52e minute suite à une erreur défensive qui a permis à Nongrum de récupérer le ballon et de conclure à bout portant (1-1).

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, le suspense est monté d’un cran dans le temps additionnel. À la 94ᵉ minute, un dégagement mal assuré de la défense indienne dans la surface a profité à Van Su qui, à l’affût, a repris le ballon pour marquer et sceller la victoire 2-1 du Vietnam, pour le plus grand bonheur de ses coéquipières.

Cette victoire, acquise de haute lutte mais méritée, offre au Vietnam trois précieux points pour son entrée en lice dans le tournoi et lui donne un avantage dans la course aux quarts de finale.

Lors de leur prochain match, le sélectionneur Mai Duc Chung et ses joueuses affronteront le Taipei chinois, qui s'est incliné 2-0 face au Japon lors de son premier match.

VNA/CVN