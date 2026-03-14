Une flamme pour inspirer le pickleball vietnamien

Le prodige Quang Duong s’impose comme la figure de proue du pickleball vietnamien. Porté par ses succès aux États-Unis et ses ambitions de contribution à l’épanouissement de son pays natal, l’ancien N°6 mondial met son talent au service d’une discipline en pleine expansion.

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Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, le pickleball n’est plus un simple sport à la mode. Il s’est structuré en véritable écosystème, avec des terrains dédiés, des tournois organisés et de nombreux programmes d’entraînement professionnels.

De plus en plus de joueurs et d’entraîneurs internationaux se rendent au Vietnam pour échanger, se confronter et partager leur expérience, contribuant ainsi à inspirer toute une communauté en plein essor.

Sport de raquette

Dans le paysage du pickleball vietnamien, Quang Duong, 20 ans, s’impose comme l’un des jeunes visages les plus marquants. Ancien N°6 mondial, il a créé la sensation en remportant le titre en simple messieurs au Las Vegas Pickleball Tournament 2024, étape du tournoi professionnel de pickleball (The Pro Tour of Pickleball - PPA Tour), après avoir battu plusieurs grandes figures internationales. Cepen-dant, il a par la suite mis fin à son contrat avec l’United Pickleball Association (UPA).

Selon son père et entraîneur principal, Duong Duy Duc, artisan majeur de sa réussite, Quang Duong avait auparavant subi une blessure l’empêchant de tenir une raquette de tennis plus d’une heure. Désireux de se réorienter, il a trouvé dans le pickleball une alternative idéale.

Avec un terrain plus réduit que celui du tennis, cette discipline exige vitesse d’exécution, réflexes aiguisés et mobilité dans des espaces restreints, des qualités que Quang Duong possédait déjà.

Photo : VNA/CVN

Pour autant, Duong Duy Duc rejette toute idée de “don naturel”. Son fils ne disposait pas d’un talent hors norme. Ses succès sont le fruit d’efforts constants, d’un travail acharné et de volumes d’entraînement bien supérieurs à la moyenne.

Selon lui, des discussions pourraient d’ailleurs reprendre avec le PPA Tour afin que Quang Duong retourne disputer certains tournois aux États-Unis. “Quang Duong doit se concentrer à 100% sur le terrain. La planification et les négociations en coulisses, c’est mon rôle”, confie-t-il.

Quang Duong vient de fêter ses 20 ans en février. Un cap symbolique pour ce jeune talent d’origine vietnamienne qui s’est déjà illustré aux États-Unis.

Depuis son départ de l’UPA, il a relancé sa dynamique en multipliant les participations à des événements majeurs au Vietnam et en Asie.

En décembre 2025, il a contribué au sacre du club Mumbai Smashers lors de la League indienne de pickleball (Indian Pickleball League - IPBL) 2025. Invaincu en trois matchs, il a joué un rôle déterminant dans la remontée de son équipe vers le titre. Il a également réalisé un triplé individuel : Meilleur joueur de la finale, Meilleur joueur en simple messieurs du tournoi et Meilleur joueur masculin du tournoi.

Ambitions en 2026

En 2026, il poursuivra son parcours sur différents circuits internationaux, selon un plan soigneusement élaboré par son père. Fort du succès de Quang Duong et du potentiel prometteur de Bao Duong, autre jeune espoir surnommé “diamant brut”, Duong Duy Duc adresse un message aux parents dont les enfants pratiquent le pickleball : ne pas les enfermer dans une pression excessive liée aux résultats.

Si son encadrement est exigeant, il repose sur une méthodologie structurée, divisée en étapes avec des objectifs clairs et progressifs. “Je veux que mes enfants se développent pleinement et naturellement, sans précipitation. Ils sont encore très jeunes”, explique-t-il.

En marge d’un événement récent, Quang Duong s’est associé à la marque Wika pour lancer la collection “First Flame”, alliance entre mental de compétiteur, personnalité affirmée et technologie sportive moderne.

“Pour moi, First Flame marque le moment où cette flamme s’est rallumée, non pas une explosion passagère, mais le début d’un long parcours. Avec Wika, je veux contribuer à rapprocher le pickleball vietnamien du niveau mondial, inspirer chacun à dépasser ses limites et à trouver le terrain qui lui correspond. La flamme est allumée, et je suis convaincu que l’histoire du pickleball vietnamien ne fait que commencer”, affirme Quang Duong.

Le pickleball a été créé aux États-Unis, près de Seattle, en 1965. Il est un judicieux mélange d’éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Il se joue sur un terrain de double de badminton. Plus précisément, seules les lignes intérieures sont modifiées : les lignes de couloirs sont supprimées pour être remplacées par deux zones de service et une zone dite de “non-volée”, baptisée “cuisine” par les inventeurs de ce sport. De plus, le terrain est le même pour le jeu en simple et en double.

Phuong Nga/CVN