Deux épreuves féminines UCI 2.2 en mars 2026, un bond vers le professionnalisme

Le cyclisme féminin vietnamien a franchi une étape historique majeure : pour la première fois, le Biwase Tour of Vietnam 2026 et la course cycliste féminine internationale de Hô Chi Minh-Ville - Coupe Biwase 2026 sont simultanément reconnus par l’Union Cycliste Internationale (UCI) en catégorie 2.2, intégrant ainsi le calendrier officiel international.

Photo : CTV/CVN

Ces deux épreuves d'envergure se dérouleront consécutivement du 4 au 14 mars, proposant un total de onze étapes intenses couvrant une distance totale de plus de 1.300 kilomètres à travers le pays. Il s'agit d'un moment sans précédent dans l'histoire sportive nationale, car la présence concomitante de ces deux épreuves dans le calendrier officiel de l'UCI marque un progrès fondamental dans le processus d'intégration professionnelle et de modernisation du cyclisme féminin au Vietnam.

Le Biwase Tour of Vietnam 2026 se tiendra du 4 au 8 mars sur cinq étapes, débutant à Hô Chi Minh-Ville pour se terminer sur les hauteurs de Dà Lat, dans la province de Lam Dông. Ensuite, la Coupe Biwase 2026 prendra le relais du 9 au 14 mars, suivant un itinéraire ambitieux reliant Dà Lat à Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiêt et Vung Tàu, avant de clore l'aventure sportive à Hô Chi Minh-Ville.

S'exprimant lors de la présentation officielle à Hô Chi Minh-Ville le 26 février, Ngô Van Lui, chef du comité d'organisation du Biwase Tour of Vietnam 2026, a affirmé que cette double reconnaissance internationale par l'UCI témoigne d'une maturité exemplaire, tant au niveau de l'échelle des compétitions que de la qualité de l'organisation. Selon lui, ces événements ne représentent pas uniquement une course de vitesse et de persévérance, mais illustrent surtout la ferme détermination du Vietnam à poursuivre une intégration professionnelle profonde et un développement sportif durable.

Vingt-deux équipes nationales et internationales sont attendues, dont sept formations vietnamiennes d’élite. Quinze délégations étrangères viendront d’Australie, d’Espagne, de Norvège, d’Équateur, d’Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Thaïlande, de Malaisie, des Philippines, d’Indonésie, de République de Corée, de Chine, de Singapour et de Taïwan (Chine). Plusieurs clubs intègrent également des coureuses de renom issues de Russie, du Japon et du Maroc.

L’obtention du classement UCI 2.2 pour deux compétitions consécutives renforce le prestige du cyclisme féminin vietnamien et permet aux coureuses de se confronter à des équipes internationales de haut niveau. Elle constitue un tremplin essentiel pour élever le niveau technique et affirmer la place du Vietnam sur la scène mondiale.

Outre les prix par étape, les classements généraux seront récompensés par le maillot jaune pour le temps total minimal, le maillot vert pour le classement par points, le maillot à pois rouges pour la "reine de la montagne", le maillot blanc pour la meilleure jeune et le trophée du classement par équipes. Un maillot rose sera aussi remis à la coureuse la plus élégante.

L’ensemble des étapes bénéficiera d’une couverture médiatique complète par la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV), avec retransmissions en direct et programmes quotidiens.

Cet événement 2026 symbolise la transformation profonde du cyclisme féminin vietnamien, désormais pleinement inscrit au calendrier mondial officiel de l’UCI.

VNA/CVN